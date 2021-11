Curuçá ganha seu primeiro festival gastronômico neste fim de semana

Conhecido por suas belas praias e pelo tradicional carnaval que faz referência aos mangues presentes na paisagem, o município de Curuçá, no nordeste paraense, ganha agora um evento gastronômico exclusivo, o Festival Sabor de Curuçá, neste sábado (20) e domingo (21).

Criado para divulgar e difundir a cultura alimentar da cidade, contará com dez estabelecimentos compostos por restaurantes, bares e hotéis, que através da consultoria do chef Léo Modesto, responsável pela curadoria, vão elaborar pratos inéditos com ingredientes locais, que poderão ser degustados durante os dias do festival.

O curador conta que apresentar os ingredientes típicos de sua cidade natal, sempre foi um de sonhos. “Sou curuçaense, nascido e criado na comunidade Itajuba e sempre estudei em Curuçá. Com 18 anos me mudei para Belém no intuito de trabalhar. No decorrer de quase 16 anos, percebi que a cidade precisava ter um evento que abrangesse todos os empreendedores e envolvesse também a parte da cultura local, a agricultura e a pesca, que é muito forte nessa região. Então propus esse trabalho para a prefeitura do município e para o Sebrae e agora estamos conseguindo realizar”, lembra.

O evento foi divido em dois dias. No primeiro, ele aportará na nova orla da cidade, onde serão comercializados pratos elaborados a partir da agricultura e pesca do município, uma forma de fortalecer os pequenos produtores locais.

A programação contará ainda com o Cozinha Show, aulas ministradas por chefs convidados, que terão como desafio usar o máximo de ingredientes locais. “Temos muitos produtos locais que vão desde os pescados regionais, mariscos em geral, caranguejo, turu, ostras e outros. Temos também uma parte de agricultura muito rica que inclui a mandioca, a macaxeira, a produção de farinhas em geral, tapioca, além dos temperos”, cita.

Paralelamente, o festival disponibilizará um barracão chamado mercearia “Sabor de Curuçá”, onde serão comercializados produtos da agricultura, da pesca e artesanato local, entre outros. “É um espaço gastronômico onde estarão dez estandes comercializando pratos como pizzas com sabores tipo camarão com ervas regionais, ostras frita, farofa de ostras, peixe frito, pratos que dão uma mostra onde nossos ingredientes típicos podem ser usados, especialmente aqueles vindos da agricultura e da pesca local. Esses estandes serão ocupados também por aqueles vendedores de farinha da beira da estrada, de tucupi, molho de pimenta e tantos outros”, diz.

O festival também abrirá espaço para apresentações culturais em um palco montado no local para receber apresentações de carimbó e músicos da região.

O segundo dia do festival, terá um formato diferenciado, com foco voltado para a vivência e o turismo de experiência. Por isso, o espaço escolhido foi a Comunidade do Coqueiro, uma vila de agricultores e pescadores às margens do Rio Curuçá, com a participação de um restaurante local e um estabelecimento produtor de ostras.

A parte turística do evento contará com uma visitação guiada pelo chef Léo Modesto, saindo da sede do município, seguindo por várias comunidades até o Sítio Mearim, onde haverá uma aula do chef aos convidados. Em seguida, o cortejo seguirá para a Vila do Coqueiro, onde às 10h vão ocorrer atividades de experimentação com ostras, caranguejo e turu, incluindo o mangue e um passeio pelo Rio Curuçá.

“No decorrer do caminho vamos parar em algumas comunidades e visitar duas famílias, sendo uma delas a minha, que vive em um sítio, onde minha mãe mora e irá recepcionar a todos com um café da manhã, mostrando um pouco da agricultura ao redor da casa, da roça e da casa de farinha”, antecipa.

Na orla da comunidade, os visitantes vão poder saborear pratos típicos da região em três pontos: na Barraca Ostra da Amazônia, Ponto do Avuado e Peixaria do Tubarão.

Agende-se:

Festival Sabor de Curuçá

Data: sábado, 20, das 19h às 23h, na Orla de Curuçá

Dia 21, das 10h às 17h, na orla da Comunidade do Coqueiro