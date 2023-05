Curta paraense 'Meus santos saúdam teus santos' concorre ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O retorno de um rapaz às suas origens e heranças espirituais e culturais é o contexto do curta paraense “Meus santos saúdam teus santos”, de Rodrigo Antonio. O filme está concorrendo ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023 na categoria de curta-metragem documental. Em uma viagem de regresso à ilha do Marajó, terra de seus avós, Rodrigo conhece a pajé Roxita e recebe a notícia de que têm guias espirituais de herança. Acompanhamos a iniciação de Rodrigo na pajelança marajoara e a relação com Roxita, que será sua guia num encontro com seus ancestrais.

Clique aqui e assista aqui o filme.

O filme lançado em março de 2021 já foi apresentado em 15 festivais e 25 mostras de cinema. Dentre os prêmios que conquistou estão melhor contribuição artística ao cinema nacional no 27º Festival de Cinema de Vitória, melhor direção de fotografia do 4º Festival de Cinema Olhar do Norte e o Prêmio Especial do Júri na 21º Mostra Curta Goiânia.

O diretor Rodrigo Antonio recebeu a notícia da nova indicação à 22ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com muita honra. “O filme foi indicado por curadores de festivais nacionais que o filme foi exibido, indicando a recepção positiva, não só pelo filme ter estado nas mostras competitivas de grandes festivais nacionais, como também pelo reconhecimento de estar na lista dos melhores curtas nacionais do ano”, declarou.

Rodrigo que tem formação em História (UFPA) e produção audiovisual (EICTV) já produziu curtas-metragens de ficção, documentário, webséries, videoclipes, documentários educacionais e uma série para televisão, Boto (TV Amazonas). Entre os curtas se destacam “Nada ni nadie” (2015); “Gaiola” (2017) e “Portugal Pequeno” (2020), que circularam por festivais como Clermont-Ferrand F. Festival, Málaga Film Festival, Durban Film Festival.

“Meus santos saúdam teus santos” surgiu como uma experimentação prática no mestrado em artes de Rodrigo, finalizado na UFPA em março de 2023. O jovem cineasta não imaginou o nível que o curta chegaria. “Não imaginei que ele atingiria uma circulação de dimensão internacional. Esteve no BlackStar Film Festival em agosto de 2023, na Filadélfia e, desde então recebo convites para o filme ser usado em universidades americanas e em janeiro desse ano puder dar uma aula virtual para a Universidade de Washington a partir do filme. Tem sido de uma oportunidade única, não só difundir o filme em muitos territórios como poder compartilhar do meu estudo sobre memória de famílias negras no documentário brasileiro”, enfatizou.

“Acredito que a indicação ao Grande Prêmio Brasileiro não só me motiva como abre novas portas pra seguir fazer a difusão do filme em espaços além das salas de cinema e festivais, mas também podendo aproveitar a brecha pra falar de cinema negro e cinema afroamazônico em contextos como a sala de aula”, complementou.

A semente para o curta foi esta reflexão sobre narrativas negras. O filme surgiu da indagação inicial de como criar narrativas de famílias negras sem o suporte do arquivo imagético. Essa reflexão sobre a história negra na Amazônia partindo da própria vida familiar de Rodrigo será uma trilogia em que o “Meus santos saúdam teus santos” é a primeira parte.

“Como diretor, a trilogia que nasce do mestrado é a minha produção principal e mais atual e elas dialogam diretamente pois parte do meu retorno ao Marajó, da vivencia com a pajelança marajoara e no encontro de arquivos familiares que me não só me despertam, mas me convocam a um compromisso com a história de um território, que é o Marajó e a região amazônica como um todo”, explica.

O segundo curta “Casa de Luiza” (2023) é o segundo da série focado mais na memória da casa da avó de Rodrigo. O segundo curta terá o pai de Rodorigo como personagem. “Meu pai nunca tinha me contado a história da nossa família, e entendo que muito de nós, crescemos com a ideia de nossas histórias não importarem, de terem um valor menor, isso também é uma marca do racismo. Quando meu pai me viu morando em Soure, pesquisando sobre a nossa família, algo despertou nele também e ele se tornou o principal interlocutor da pesquisa, assim no segundo filme, me guiei no sentido de me conectar com meu pai, de pensar o que é preservar a história da família para mim e o que ele pensava disso?”, indaga.

O curta “Meus santos saúdam teus santos” pode ser visto gratuitamente pelo Portal Curtas. O interessado precisa apenas preencher um cadastro com email ou pelas redes sociais. A 22ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro tem data confirmada para o dia 23 de agosto. O evento será transmitido ao vivo pelo canal no Youtube da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais e pelo Canal Brasil.