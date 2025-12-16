Capa Jornal Amazônia
Curta brasileiro entra em lista de pré-indicados ao Oscar; conheça 'Amarela'

Estadão Conteúdo

O Brasil é bem representado na lista de pré-indicados ao Oscar, divulgado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta terça-feira, 16. Além de O Agente Secreto, pré-indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, e Apocalipse nos Trópicos, pré-indicado a Melhor Documentário, Amarela representa o País em uma possível disputa pela estatueta de ouro.

O curta de André Hayato Saito está pré-indicado a Melhor Curta-Metragem Live-Action. Ele também chegou a ser o único representante da América Latina a disputar a Palma de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cannes, em maio, mas o prêmio foi concedido a I'm Glad You're Dead Now, de Tawfeek Barhom.

O curta acompanha Erika Oguihara, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, e torce pela seleção brasileira no jogo contra a França da final da Copa do Mundo de 1998. Ela, porém, sofre uma violência.

Em maio, o Estadão chegou a divulgar o trailer do curta em primeira mão e conversou com André Hayato Saito e a atriz Melissa Uehara. O diretor celebrou a importância da representatividade para a comunidade asiática brasileira no filme. "É muito comum que a gente se sinta desautorizado ou sem espaço para se afirmar brasileiro e se sentir pertencente. Este reconhecimento pode nos tocar em níveis muito profundos", disse.

Produzido por uma equipe majoritariamente brasileira com ascendência asiática, Amarela faz parte de uma trilogia de Saito com a produtora MyMama Entertainment. Os outros filmes são Kokoro to Kokoro - De Coração a Coração (2022) e Vento Dourado (2023).

O diretor está atualmente trabalhando em seu primeiro longa-metragem, Crisântemo Amarelo. Síntese da trilogia, o filme será ambientado no mesmo universo de Amarela, com a mesma protagonista.

A lista completa de indicados ao Oscar será revelada no dia 22 de janeiro. A cerimônia ocorre no dia 15 de março.

cinema

Oscar

Amarelo

pré-indicado
Cultura
