O Liberal chevron right Cultura chevron right

Curta ambientado em São Caetano de Odivelas estreia em um dos maiores festivais de cinema do mundo

Antes da estreia internacional na França nesta quinta-feira (5), o curta foi exibido na Mostra Tiradentes, em Tiradentes (MG), um dos mais importantes eventos do cinema independente brasileiro

O Liberal

O curta-metragem “Te Vejo na Próxima Saída do Boi”, dirigido por Keila Sankofa, fará sua estreia internacional no Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, na França, considerada a principal vitrine mundial dedicada ao formato curta-metragem. O filme integra a programação “Brasil com S – Embratur Short Films”, com exibição marcada para esta quinta-feira (5), às 11h, no Short Film Market, dentro do festival, realizado entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro. 

Antes da estreia internacional, o curta foi exibido na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Tiradentes (MG), realizada entre 23 e 31 de janeiro. O evento é considerado um dos mais importantes do cinema independente brasileiro, conhecido por apresentar produções autorais e experimentais e por lançar novos olhares do audiovisual nacional.

As gravações do curta ocorreram em setembro do ano passado, no município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará, ambientado durante a tradicional fugida dos Bois de Máscaras. Com 15 minutos de duração, a produção audiovisual acompanha o encontro entre Luiz, um carregador de aparelhagem vindo de Belém, e Bruna, coordenadora de um grupo de Boi, durante os festejos que tomam as ruas da cidade com música, dança e cores intensas.

O Boi de Máscaras é uma das manifestações culturais mais tradicionais de São Caetano de Odivelas. Surgido no início do século XX entre comunidades de pescadores, o festejo ocorre no período junino e se consolidou como um símbolo da identidade local. A tradição se destaca pelo uso de máscaras artesanais, fantasias vibrantes, aparelhagens sonoras e pela ocupação coletiva das ruas em um ritual conhecido como “fugida do boi”, no qual personagens mascarados circulam pela cidade promovendo encontros, brincadeiras e forte participação comunitária, reunindo religiosidade, festa, memória e pertencimento.

A produção é assinada pela Cine Diáspora, com roteiro de Rafael F. Nzinga e direção de Keila Sankofa. Segundo o roteirista, o filme utiliza os elementos cinematográficos como ferramenta para valorizar a diversidade cultural amazônica e apresentar ao país e ao mundo a tradição do Boi de Máscara, destacando São Caetano de Odivelas como destino turístico-cultural.

“A ideia foi construir uma narrativa que partisse do afeto e da vivência local, respeitando a força simbólica do Boi de Máscara e o modo como essa tradição organiza a vida comunitária. O filme nasce desse encontro entre cultura, memória e desejo de permanência, mostrando que o território amazônico é também um espaço de invenção, romance e futuro”, afirma Rafael F. Nzinga.

O curta foi contemplado na segunda edição do edital Brasil com S, da Embratur, que tem como foco a Amazônia e apoia projetos audiovisuais que valorizam destinos, experiências, histórias e personagens do bioma. A iniciativa busca ampliar a visibilidade internacional da região por meio do cinema, associando cultura, identidade e turismo sustentável.

“Exibir um filme no Mercado de Curtas de Clermont-Ferrand (Short Film Market) é um dos passos mais importantes para a carreira de um curta. SFM é considerado o maior do mundo para o formato curta. Profissionais de todo o mundo, programadores de festivais, distribuidores, compradores de TV e agentes de vendas, estão lá em busca de curtas. Ter um filme da região Norte do Brasil, divulgando a nossa cultura e tradições, nesse lugar é uma conquista resultado de esforços de toda a equipe da Embratur, que acompanhou os curtas do edital Brasil com S desde a qualidade da produção até a distribuição dos mesmos, pelo Brasil e pelo mundo. Começamos bem”, enfatiza Denise Jancar, consultora de Distribuição do Edital Brasil com S da Embratur.

Brasil em destaque no mercado internacional de curtas

A presença brasileira em Clermont-Ferrand é resultado de uma parceria entre a Associação Cultural Kinoforum, a Spcine, a Embratur e o Instituto Guimarães Rosa, por meio da Embaixada do Brasil em Paris. Ao todo, dez curtas-metragens brasileiros recentes integram a programação do Short Film Market, evidenciando a diversidade e a inventividade da produção nacional.

Além do programa Brasil com S, o festival também recebe a mostra “Brazilian Shorts from São Paulo”, com cinco títulos selecionados pela Kinoforum. As exibições fazem parte de uma estratégia mais ampla de inserção internacional dos realizadores brasileiros, que inclui ações formativas, intercâmbio profissional e contato direto com o mercado audiovisual global.

A Kinoforum também coordena o estande Brazilian Shorts, espaço de promoção do audiovisual brasileiro e ponto de apoio para cineastas no festival. O estande contará ainda com encontros de apresentação e networking voltados a profissionais da indústria cinematográfica internacional.

Festival referência mundial

Reconhecido como um dos maiores festivais de cinema do mundo dedicados ao curta-metragem, o Festival de Clermont-Ferrand é o segundo maior evento cinematográfico da França, atrás apenas de Cannes. A edição mais recente reuniu 173 mil visitantes e mais de 4.100 profissionais, além de receber cerca de 9 mil inscrições de curtas de diversos países.

Palavras-chave

cultura

Te Vejo na Próxima Saída do Boi
Cultura
.
