Cultura geek ganha espaço nas férias com evento gratuito em Ananindeua

Metrópole Geek Zone reúne fãs de animes, jogos e entretenimento em uma experiência imersiva com atividades para toda a família

Games, cultura pop, desafios, interação e entretenimento para todas as idades. Essa é a proposta do Metrópole Geek Zone, evento gratuito que será realizado nos dias 25 e 26 de julho e 1º e 2 de agosto, das 16h às 20h, no Piso L2 do Shopping Metrópole Ananindeua, em frente à loja Morana.

Voltada aos apaixonados pelo universo geek, a programação promete reunir fãs de diferentes gerações em uma experiência interativa durante o período de férias escolares. As inscrições serão feitas gratuitamente no próprio local do evento, que conta com o apoio da Fábrica do Terror e do Anime Geek.

Para Murilo Nunes, gerente de Marketing do empreendimento, a iniciativa amplia as opções de lazer disponíveis durante as férias e reforça a proposta de oferecer experiências voltadas à convivência e ao entretenimento.

"O Geek Zone chega para oferecer uma programação gratuita, divertida e voltada para um público apaixonado pela cultura geek, fortalecendo nosso compromisso de proporcionar entretenimento para toda a família durante as férias escolares", destaca.

Parceira da iniciativa, a Fábrica do Terror aposta na força da cultura geek para reunir públicos de diferentes idades em um ambiente de diversão e troca de experiências.

"A cultura geek reúne pessoas de todas as idades e cresce a cada ano. Nossa proposta é criar um ambiente onde os visitantes possam viver experiências diferentes, interagir, se divertir e compartilhar essa paixão. Temos certeza de que será mais um grande evento para quem gosta desse universo", afirma Bruno, idealizador da Fábrica do Terror.

Segundo os fãs de entretenimento, a cultura geek deixou de ser um nicho e se consolidou como um dos segmentos mais influentes do entretenimento mundial. Impulsionada pelo sucesso de franquias de filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos eletrônicos, ela reúne milhões de fãs de diferentes gerações e movimenta um mercado em expansão. Eventos voltados a esse universo têm conquistado cada vez mais espaço ao oferecer experiências imersivas, interação entre o público e atividades que estimulam a criatividade, a socialização e o compartilhamento de interesses em comum.

Serviço

Metrópole Geek Zone

Datas: 25 e 26 de julho e 1º e 2 de agosto

Horário: 16h às 20h

Local: Piso L2 do Shopping Metrópole Ananindeua (em frente à Morana)