Crítico musical, José Ramos Tinhorão, morre aos 93 anos

O pesquisador musical José Ramos Tinhorão morreu, nesta terça-feira (3), aos 93 anos. A informação foi confirmada pela Editora 34. A causa da morte não foi divulgada.

Com mais de 25 livros publicados, como "História Social da Música Popular Brasileira", "As Origens da Canção Urbana" e "A Música Popular no Romance Brasileiro", ele produziu matérias e pesquisas que ajudam a entender e conceituar o que foi produzido nas últimas décadas.

Tinhorão teve atritos com a turma da Bossa Nova e do Tropicalismo ao menosprezar os movimentos com o argumento de que aquilo não era realmente brasileiro, segundo ele.

Nascido em Santos, no estado de São Paulo, Tinhorão fez carreira como jornalista em veículos como a TV Globo, o Jornal do Brasil e a revista Veja. Rapidamente se consolidou como um dos principais teóricos da música popular brasileira e um repositório de histórias e documentos sobre o assunto.

Suas opiniões ferozes, embebidas de visão ortodoxa e inspiração marxista, não cessavam de criar polêmicas, foi um crítico duro do tropicalismo e da bossa nova, por exemplo, que considerava música de inspiração americana, não de raiz brasileira. Não foram poucos seus desafetos ao longo da vida, entre eles Chico Buarque e Tom Jobim.

Seu acervo, com dezenas de milhares de itens, entre partituras, discos e revistas, pertence ao Instituto Moreira Salles há 20 anos.