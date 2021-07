Criminosos assaltam a casa de Elba Ramalho em Trancoso

Uma família de sete pessoa havia alugado a mansão de Elba em Trancoso, na Bahia, para passarem as férias, quando foram surpreendidos por homens encapuzados e armados que entraram no imóvel, na madrugada desta quinta, 15. Os criminosos levaram um carro, eletrônicos, joias e dinheiro; mas todas as vítimas estão bem.

A polícia da região foi rapidamente chamada ao local, e segundo depoimento da assesoria da artista, "as autoridades já estão tomando as devidas providências". Elba diz lamentar o ocorrido.