Criadores de Mangá já podem enviar seus trabalhos para o 17º Prêmio Internacional de Mangá

Criadores de rabiscos livres em movimento estão com a oportunidade para inscreverem seus trabalhos no 17º Prêmio Internacional de Mangá. As inscrições vão até 7 de julho. Podem se inscrever artistas e escritores de todas as cidades, desde que não tenham nacionalidade japonesa. Residentes no estado do Pará, Amapá, Maranhão oi Piauí enviar para e-mail belemcultura@bm.mofa.go.jp.

Cada autor pode enviar apenas um trabalho, de pelo menos 16 páginas, que tenha sido produzido nos últimos três anos. Os mangás devem ser enviados em formato PDF ou Impresso, com a ficha de inscrição preenchida, para a representação diplomática responsável pela região de residência do participante. Os autores dos melhores trabalhos serão convidados a participar da cerimônia de premiação, no Japão.

Os trabalhos enviados não serão devolvidos aos participantes. Em caso de obras recém desenhadas (versão original) enviar a cópia da obra. Os trabalhos enviados podem vir a serem doados às organizações públicas, expostos ou utilizados de forma apropriada.

Após a seleção prévia pela Associação das Editoras de Mangás do Japão, o Comitê de Avaliação do Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão se encarregará dos procedimentos de seleção.

A cerimônia de premiação tem previsão de ser realizada em Tóquio, entre fevereiro e março de 2024.

O Prêmio Internacional de Mangá tem o intuito de premiar artistas de mangá que contribuíram para o intercâmbio cultural internacional e na divulgação da arte do mangá para fora do Japão.

O Prêmio, que chega a sua 17ª edição neste ano, foi idealizado em 2007 pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. ASO Taro, como um meio para o avanço da diplomacia cultural utilizando-se da cultura pop, com o objetivo de ligar o interesse dos jovens, de todo o mundo, pelo mangá e animações com o fomento do entendimento e a criação de animosidade com o Japão.

O que é Mangá

"Mangá” é o nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. Ele possui características marcantes que o difere das demais revistas em quadrinhos, como a forma de leitura, publicação, diagramação e traços nos desenhos dos personagens.

Muitos mangás originaram séries de desenhos para a televisão, os chamados animes. Alguns deles são One Piece, Dragon Ball e Naruto, famosos também no Brasil.

A origem do mangá remonta ao período feudal no Japão, mais precisamente a época do Oricom Shohatsu (Teatro das Sombras), no século XVII. Os artistas percorriam vilarejos contando lendas por meio das sombras de marionetes projetadas em uma espécie de painel.

Essas lendas acabaram sendo escritas e ilustradas em rolos de papel, dando origem às histórias em sequência, consequentemente originando o mangá."