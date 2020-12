Criador do 'Cebolinha maconheiro' lamenta ter que apagar paródia

O cartunista Daniel Paiva criou o personagem “Boldinho”, um usuário de maconha inspirado em Cebolinha, da “Turma da Mônica”. No entanto, a obra não agradou a Mauricio de Sousa Produções, que pediu para o artista retirar do ar o conteúdo relacionado ao personagem.

“É um sentimento que deve ser parecido com ser censurado”, lamentou o cartunista. “Me sinto não podendo usar um meio de expressão por força maior”, disse.

“Não fui censurado porque eu mesmo fui lá e tirei os meus desenhos do ar”, completou Daniel.

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) pediu que Paiva e o site maryjuana.com.br parassem de publicar tirinhas do personagem. Bolsinho foi criado pelo cartunista em 2004 e veiculado em revistas independentes de quadrinhos. O pedido da MSP foi feito via notificação extrajudicial.

“O Boldinho é uma paródia, e ela é prevista na lei”, explicou o artista. “Alegam que [o personagem] não é uma paródia por trazer descrédito à obra original, o que é bastante subjetivo”, ele segue. “Sempre considerei o Boldinho uma homenagem”, defendeu o cartunista.

De acordo com a empresa, as suas exigências foram prontamente acatadas pelos notificados. “Os personagens da MSP jamais poderão estar associados a qualquer ilícito que seja, até porque conversam com públicos de todas as idades”, disse em nota.

“O personagem Boldinho gerou descrédito à obra originária [Cebolinha], fato não permitido pela legislação. Procurou-se pela notificação resolver esta questão de forma amigável, o que de fato, ocorreu. A MSP sente-se satisfeita com as providências até aqui adotadas”, continuou o texto.