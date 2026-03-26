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Criador de Leuriscleia anuncia lançamento e aposta em nova fase musical

Single já está disponível nas plataformas digitais e marca momento mais estratégico e autoral na carreira do artista

O Liberal
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Criador de Leuriscleia anuncia lançamento e aposta em nova fase musical. (Divulgação)

Conhecido nacionalmente pelo humor irreverente da personagem Leuriscleia, o cantor Gutierrez Castro anunciou o lançamento do single Vai Rolar?, que já está disponível nas principais plataformas digitais.

A nova faixa marca um momento importante na carreira do artista, trazendo ao público um lado ainda pouco explorado: o de cantor e compositor. Com uma sonoridade envolvente, “Vai Rolar?” combina elementos do pop brasileiro com uma pegada leve e dançante do trap melody, prometendo conquistar tanto os fãs já fiéis quanto novos ouvintes.

Apesar de ganhar destaque nas redes sociais com o humor, Gutierrez Castro ressalta que sua relação com a música vem de antes. “O que mudou de lá pra cá é a minha intenção de dar mais presença e consistência a esse movimento, assumindo minha carreira como cantor e compositor de maneira mais consciente e estratégica. É a continuidade de algo que já existe na minha vida há anos, agora com mais foco e dedicação”, afirma.

Nesta nova fase, o artista aposta em autenticidade e emoção para se conectar com o público. “É uma canção muito especial pra mim, ela é sobre planejar algo e o universo trazer outra coisa. Às vezes, a gente tenta ter o controle de tudo, do que sentimos, do que passamos, mas esse é o barato da vida, coisas incríveis também acontecem quando perdemos o controle, quando as coisas fogem do esperado, da rota. E ‘Vai Rolar?’ retrata alguém que não quer relacionamentos, mas entende que é algo que simplesmente acontece. A energia dessa música é incrível, positiva, atraente, tratei de refinar ela em cada segundo pra ser uma trilha sonora na vida das pessoas”, completa o cantor.

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