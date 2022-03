Criada em 2021, Orquestra Filarmônica Paraense se apresenta no Sesc Ver-o-Peso, em Belém

Durante as incertezas e angústias da pandemia, o Pará ganhou um alívio, um presente cultural que está rendendo bons frutos. Criada em outubro de 2021 com o intuito de dar oportunidades a músicos da região metropolitana de Belém, além de expandir ainda mais a cultura, a Orquestra Filarmônica Paraense fará uma apresentação hoje, a partir das 19h no Sesc Ver-o-peso, em Belém.

Segundo o maestro, Thiago Rodrigues, “a Orquestra surgiu com a ideia de dar oportunidades para novos músicos. Esse sentimento de vivenciar na prática o projeto é maravilhoso porque muitas orquestras hoje, devido a pandemia, tiveram que encerrar, então ter essa oportunidade de criar uma durante a pandemia é maravilhoso. É um projeto que vem ganhando muita visibilidade no Pará”, explicou.

O grupo é formado por músicos atuantes no cenário erudito local e traz em seu repertório desde as obras mais clássicas, até as canções populares que prometem tocar o coração e a alma da plateia. A Orquestra não é apenas um grupo musical, mas um corpo integralmente versátil que consegue levar o público a uma experiência divertida e genuína, que segundo o maestro “é uma característica dos músicos paraenses. A arte é imprescindível para nossa sociedade, ela ajuda no ensino socioeducativo, projetos sociais que tiraram muitas crianças da rua. Como diria Ariano Suassuna, a cultura é a alma de uma nação”, concluiu.

A expectativa para a apresentação é grande, a violinista Rebeca Bertazo, uma das integrantes da Filarmônica, acredita que a orquestra foi pensada e projetada para acrescentar ainda mais na cultura do Estado. “Esse concerto para nós músicos tem um significado ímpar, pois mostra que nossa orquestra está se consolidando. A expectativa é formar um público assíduo e cativar o maior número de pessoas a cada concerto. A orquestra filarmônica paraense foi pensada e projetada para acrescentar ainda mais na cultura do nosso estado, além de proporcionar repertórios variados, fazendo com que as pessoas se identifiquem e reconheçam o seu conhecimento cultural por meio das nossas músicas. Para esse concerto, pensamos em fazer um passeio pelo tempo, mesclando compositores europeus e brasileiros, possibilitando aos espectadores um mix de sentimentos à cada música”, destacou.

A ideia para o projeto é ampliar os horizontes e as possibilidades. O desejo maior é incluir nos objetivos a criação de uma escolinha de música, de dança e teatro para formar novos integrantes e incorporar ainda mais arte nos espetáculos.

Orquestra Sinfônica x Orquestra Filarmônica

A diferença entre uma Orquestra Sinfônica e Filarmônica é bem simpes de se compreender. Geralmente, uma Orquestra Sinfônica é mantida pelo poder público (federal, estadual ou municipal). Já a Orquestra Filarmônica, que significa “amor pela harmonia”, pode ser uma entidade organizada que capta recursos para a manutenção do grupo ou até mesmo mantida por uma associação de amigos ou uma ONG. Mas o repertório é o mesmo e a quantidade de instrumentos também.

Agende-se

“Apresentação Orquestra Filarmônica Paraense”

Data: 25/03 (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Sesc Ver-o-peso (Boulevard Castilho França - Campina, bem em frente à Estação das Docas)

Mais informações: (91) 991420639