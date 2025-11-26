Capa Jornal Amazônia
Creo Kellab é expulso de 'A Fazenda 17' durante programa ao vivo

Estadão Conteúdo

A terceira expulsão de A Fazenda 17 aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 26. Desta vez, quem deixou o confinamento foi Creo Kellab, após agredir Fabiano Moraes durante um intervalo do programa ao vivo. A decisão foi anunciada por Adriane Galisteu pouco depois da formação da décima roça.

Ao reunir os participantes na sala, a apresentadora comunicou que a direção avaliou as imagens da briga e constatou que Creo violou as regras do reality. "Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Creo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. Tem uma regra, o público viu, todo mundo viu, mas a gente estava com o programa ao vivo e tinha que entregar", afirmou Galisteu antes de anunciar a saída imediata do ator.

Abalado após ouvir a decisão, Creo alegou ter sido provocado e criticou o adversário, dizendo que Fabiano "usou o golpe mais baixo" e agiu "de forma covarde". Em seguida, foi encaminhado ao closet para deixar o confinamento.

Ao final do programa, a apresentadora exibiu ao público o momento da discussão. Nas imagens, Creo e Fabiano trocam acusações até que o ator perde o controle e acerta um soco na cabeça do rival.

No Instagram, a equipe do ator comentou a saída inesperada. "Creo acaba de deixar o game de uma forma inesperada, mas em defesa a sua mãe, que está passando por um momento de saúde muito delicado, e não poderia, em hipótese alguma, ser citada durante as discussões que acontecem no jogo", afirmou a nota.

O comunicado também agradeceu o apoio do público ao longo da participação do ator no reality. "A vida continua aqui fora, e Creo seguirá lutando em buscas de seus sonhos. Agora dedicado ainda mais na saúde da sua mãe", finalizou a equipe.

TV/A FAZENDA/CREO KELLAB/EXPULSÃO
Cultura
