Cortejo fluvial, mastros e ensaio geral marcam expectativa para o Arrastão do Pavulagem

A cidade de Belém está prestes a viver momentos de cultura e tradição com a chegada de mais uma edição do Arraial do Pavulagem. A expectativa atingiu o ápice nesta quinta-feira (8), com o emocionante cortejo fluvial, a aguardada levantação dos mastros e o ensaio geral, preparando o terreno para o primeiro arrastão junino, que ocorre já no próximo domingo (11).

Considerada um marco de abertura das festividades juninas, os mastros foram recebidos com festa, logo após o cortejo fluvial, tradição que valoriza a relação dos paraenses com os rios da Amazônia. Os mastros de São João foram erguidos na Praça Waldemar Henrique. Durante a levantação, foi realizado o ensaio geral do Batalhão da Estrela, que mostrou ao público presente o entrosamento entre os brincantes. O Batalhão da Estrela, que contou com a participação de mais de 700 pessoas, apresentou o repertório dos arrastões, que animarão os próximos domingos da capital.

Para Ronaldo Silva, músico e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, a levantação dos mastros e a fincação deles na praça são momentos de reverência às tradições. Ele destaca que o Arraial do Pavulagem reunirá crianças, famílias e todo o povo para celebrar a cultura da Amazônia pelas ruas de Belém, trazendo alegria e promovendo a identidade cultural da região.

Programação

Os preparativos para o 1º Arrastão do Pavulagem de 2023 estão a todo vapor. A concentração será na Praça da República, no próximo domingo (11), a partir das 8h, seguida por uma roda cantada às 9h. O cortejo sairá às 10h, percorrendo a Presidente Vargas e a Rua Municipalidade, até chegar à Praça Waldemar Henrique, onde a banda Arraial do Pavulagem encantará o público com um repertório repleto de sucessos e participações especiais.