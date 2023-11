Corpo da atriz Elizangela será velado neste sábado, em cerimônia aberta ao público

O corpo da atriz Elizangela do Amaral Vergueiro será velado neste sábado (4) no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Ela morreu, na sexta-feira (3), aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Das 13h às 15h, o velório da atriz será aberto ao público, que poderá se despedir dela. Em seguida, o velório ficará restrito a amigos e familiares.

VEJA MAIS

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, Elizangela deu entrada no hospital com uma parada cardiorrespiratória. Em nota, foi informado que ela havia procurado a unidade de saúde com graves problemas respiratórios há algumas semanas.

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, ela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, informa a nota do hospital.

Trajetória

Elizangela do Amaral Vergueiro nasceu em 11 de dezembro de 1954, no Rio de Janeiro. O começo na televisão foi ainda criança, aos 7 anos de idade, na TV Excelsior. A chegada à Globo foi em 1966, quando trabalhou nos bastidores de Capitão Furacão.



Entre os diversos trabalhos marcantes, destaca-se o papel de Emilene na primeira versão de Pecado Capital (1975). Ao longo da carreira, a atriz esteve em outras produções, como Jogo da Vida; Por Amor; e Senhora do Destino.