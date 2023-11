Coro Carlos Gomes representa o Pará em festival de música no Rio Grande do Sul

O Coro Carlos Gomes, de Belém, regido pela maestrina Maria Antonia Jiménez, se apresenta neste domingo (5) no Musica DEI - Festival de Música Coral Sacra, em Porto Alegre e Gramado. A apresentação inicia às 17h, o grupo vai integrar o Encontro de Encerramento ao lado do Coral Cantus Firmus (DF), Coro de Câmara de Campina Grande (PB), Coro Masculino Ottava Bassa (PR) e do Estudio Coral Meridies (Argentina).

Neste ano, em edição especial, o festival contou com concertos sinfônicos em parceria com orquestras locais, como a Orquestra Sinfônica da UFRGS e a Orquestra Sinfônica de Gramado. O grupo Carlos Gomes está representando o Pará e a região norte do país no evento, que tem o objetivo de exaltar músicas escritas por compositores renomados para serem executadas por coral, dentro do repertório sacro, e conta com direção artística do Maestro Marcio Buzatto.

“O festival é uma oportunidade para o Coro Carlos Gomes apresentar obras sinfônicas extremamente importantes para o cenário mundial do canto coral, como a 9ª Sinfonia de Beethoven, além da 'Misa Criolla', de Ariel Ramirez, músico e compositor argentino, para solistas, coro e orquestra com sonoridade tipicamente crioula, ritmos declamatórios e dançantes com fortes influências bolivianas e peruanas. O festival Música Dei é o lugar de celebração do canto coral e estamos muito felizes de fazer parte”, conta maestrina Maria Antonia Jiménez

Sobre o Coro Carlos Gomes

Com 27 anos de história e composto por alunos e ex-alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), sob a regência da maestrina Maria Antônia Jiménez, o grupo já obteve reconhecimento nacional e internacional, com nove prêmios conquistados fora do Brasil, incluindo a medalha de ouro no IX Festival internacional Orlando Di Lasso, realizado em Camerino, na Itália, em 2002; cinco premiações na V Olimpíada de Coros em Graz, na Áustria, em 2008 (medalha de ouro, medalha de prata e três diplomas de ouro), e dois prêmios no VII Concurso de Coros Franz Schubert, em Viena, Áustria, em 2010 (diplomas de ouro e prata).

O grupo já gravou três discos próprios e participou de gravações de artistas paraenses. A principal finalidade do Coro é manter um grupo artístico que represente o IECG nesse segmento musical. Para isso, o Coro executa atividades voltadas alunos dos cursos de formação do Instituto Carlos Gomes.

Com informações da Fundação Carlos Gomes