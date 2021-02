Cores fortes e traços abstratos na arte de Rose Maiorana

O amor pelas cores, pela pintura e o artesanato de um modo geral é antigo na vida de Rose Maiorana. Após passar um ano reclusa em decorrência da pandemia, ela teve a ideia de tornar públicas suas produções artísticas. Todo esse material está sendo exposto e também colocado à venda no Instagram @rosemaiorana.art. Brevemente, também será lançado um site com as obras, que incluem pinturas em diversas técnicas, além de acessórios como máscaras de tecido, tênis, canecas e jaquetas, entre outros itens autorais.

Além de exercer o cargo de diretora comercial do Grupo Liberal, Rose sempre reservou um tempo para se dedicar ao hobby da arte. Tudo começou ainda criança, aos 12 anos, por incentivo dos pais. "Eu pedi para minha mãe para fazer aula de arte e participei de um curso com Benedito Melo, artista paraense conceituado. Fiz um ano, mas, depois precisei dar um tempo por causa dos estudos", disse.

"Após a fase de estudos, veio o casamento, os filhos e esse amor pela arte ficou um pouco esquecido", relembra. "Até que, após alguns anos parada, resolveu retomar a prática e se tornou aprendiz de Marinaldo Santos. Conheci o Marinaldo por meio da primeira edição do Arte Pará, em que ele foi o grande vencedor. Durante esse contato pedi para ele me dar aulas e foi nesse período que recomecei", conta Rose.

A partir daí, Rose se dedicou de forma mais integral às artes e passou a fazer outros cursos além de pinturas. "Mergulhei de forma mais profunda nesse universo, pois queria me informar mais sobre diferentes técnicas e não ficar apenas no universo da pintura", explica, pontuando sempre que se considera uma aprendiz.

As cores fortes e os traços abstratos são fortes características de Rose em suas produções. "Eu gosto muito da referência da pop arte e gosto muito de fazer misturas com colagens, mas é importante dizer também que tenho várias fases", diz.

E por falar em fases, Rose destaca que a iniciativa de expor suas produções surgiu também por conta do acúmulo de material em sua casa e no antigo ateliê. "Eu ia produzindo, guardando e acabou acumulando muita coisa. E nesse período de pandemia, durante uma conversa com o Marinaldo, surgiu a ideia de colocar essas produções à venda", destaca a artista.

Mesmo com a quantidade de material guardado, Rose não para de produzir e vem migrando para outros meios e técnicas, pintando em objetos como máscaras de tecido, tênis, canecas, jaquetas, entre outros itens. Todo esse material está disponível no Instagram e, futuramente, no site.

Graduada em Publicidade e Propaganda e também em Administração e Empreendedorismo, Rose Maiorana traz a paixão pela arte desde a infância. O encanto pela pintura a acompanhou ao longo dos anos, dividindo espaço com a vida profissional no Grupo Liberal, onde passou pelo Departamento de Classificados e, aos 18 anos, assumiu a Diretoria Comercial, cargo que ocupa até hoje.

Em nova fase, em parceria com o artista conterrâneo Marinaldo Santos, Rose vem se dedicando à pintura nas mais variadas técnicas, como tela, tinta, acrílica, papel, jornal, além de colagem e customização de acessórios. Cores fortes, imagens abstratas, suas emoções e o olhar sobre as coisas boas da vida são refletidas em suas obras.

O incentivador

O artista plástico Marinaldo Santos vem acompanhando Rose ao longo desse processo de descoberta como artista. E diz que ela sempre foi dedicada e interessada em aprender novas técnicas e novos traços. “Admiro muito essa coragem e a vontade de aprender. Ela não se intimida com a pintura, ela investe nesse aprendizado com muita dedicação”, avalia. Marinaldo diz que apresentou as técnicas desde a fase inicial. “Mostrei o desenho, depois fomos evoluindo até chegar na pintura. Diante das variadas técnicas e métodos de arte, vejo que o que ela mais gosta é da pintura.”

Durante todos estes anos de busca e aprendizagem, Marinaldo conta que Rose já consegue registrar uma identidade em suas obras. “Todo artista tem uma identidade e a da Rose são as cores variadas e os traços abstratos”, acrescenta.

Autodidata, Marinaldo contou que nunca pensou em ser artista. Segundo ele, a arte foi tomando conta de sua vida. “As coisas foram acontecendo na minha vida de forma natural. Hoje, eu vivo da minha arte, seja dando aula ou produzindo minhas obras”, disse o artista.

Artista plástico, pintor e desenhista, ele começou a trabalhar com arte nos anos 80 e é reconhecido pela reutilização de materiais em suas obras, evidenciando referências ligadas à cultural popular e urbana de Belém.

O artista já foi vencedor do Arte Pará, do Salão da Unama, Salão da Bahia. Participou do Salão Nacional de Goiânia. Trabalhou com galeristas do sudeste do Brasil como Anna Maria Niemeyer. Atualmente, dedica-se à produção de pinturas, objetos, desenhos e obras em acervo.