‘Cores da Fé’ pode ser visitada até 4 de novembro, em Belém

A exposição “Cores da Fé”, da artista plástica Rose Maiorana e do repórter fotográfico Tarso Sarraf, chega em seus últimos dias, em Belém. A mostra retrata as múltiplas e coloridas expressões da fé paraense no Círio de Nazaré, por meio da intervenção de pintura sobre fotografias. Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 4 de novembro, das 14h às 18h, na galeria de arte do CCBEU, localizada no bairro Batista Campos. O projeto tem o apoio cultural da Porte Engenharia, do Grupo Liberal, da Cerveja Caribeña e do CCBEU.

A exposição “Cores da Fé” envolve cenas marcantes de vários momentos da quadra nazarena, como a Trasladação, a motorromaria e registros dos romeiros que chegam de diversos municípios do Pará para acompanhar a programação da festividade.

Imagens de Nossa Senhora de Nazaré customizadas pela artista Rose Maiorana também estão entre as peças em exposição (Foto: Lucas Amim)

Para a artista plástica Rose Maiorana, “Cores da Fé” é um projeto muito especial, pois envolve, além do seu lado artista, o lado cristã e a sua fé. Sendo assim, Rose faz um balanço positivo da mostra.

VEJA MAIS

“Todo o processo, desde a criação, execução, montagem da exposição, tem sido muito significativo. Nas visitas, tivemos a possibilidade de mostrar um pouco da nossa cultura, do Círio de Nazaré, pelo olhar artístico, para diversos públicos, de todas as idades. Estes últimos dias são para ir se despedindo, com gostinho de até logo. Estou muito feliz e grata por esta edição”- Rose Maiorana, artista plástica.

A artista plástica Rose Maiorana e o repórter fotográfico Tarso Sarraf comemoram o sucesso do projeto 'Cores da Fé' (Foto: Wagner Santana)

Já o repórter fotográfico Tarso Sarraf pontua que a exposição “Cores da Fé” deu muito certo porque retrata a grandiosidade do Círio de Nazaré. “A expectativa para essa última semana de exposição é muito grande, pois foi um projeto muito especial. Além disso, eu e Rose já estamos com vários projetos alinhados e também estamos realizando várias exposições fora de Belém. Estamos colhendo bons frutos dessa parceria”, afirma.

Visitas

“Cores da Fé” é uma programação imperdível para quem deseja conhecer um pouco sobre o Círio de Nazaré sob o olhar de dois artistas amazônidas que levam a arte local para o mundo. De acordo com Ana Laura Figueiró, responsável pela curadoria, montagem e ação educativa da exposição, um ponto alto da exposição foi a realização de visitas para grupos de alunos de 13 a 18 anos, de escolas públicas e privadas, que tiveram um contato mais próximo com a arte.

Alunos de escolas públicas e privadas tiveram a oportunidade de visitar a mostra e conhecer um pouco mais sobre arte (Arquivo pessoal)

“A exposição é um sucesso, pois o visitante tem a possibilidade de presenciar de perto imagens emblemáticas do Círio de Nazaré, a maior e mais significativa festa religiosa do Brasil e do mundo. Por este motivo, a curadoria da exposição foi cuidadosamente planejada para destacar momentos da fé presentes no Círio. A peregrinação, a devoção e o calor humano são retratados com intensidade, com especial atenção para as obras que capturam a grandiosidade da procissão, o mar de fiéis e o Círio Fluvial”, explica Ana Laura Figueiró.

A mostra traz também a possibilidade dos visitantes adquirirem acessórios referentes ao Círio, além de imagens de Nossa Senhora de Nazaré customizadas pela artista Rose Maiorana.

Serviço:

Exposição “Cores da Fé”

Data: de 7 de outubro a 4 de novembro;

Local: CCBEU – Travessa Padre Eutíquio,1309;

Horário: das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira;

Entrada gratuita.