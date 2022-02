Cordão do Galo ganha as ruas de Cachoeira do Arari, nesta quinta, 3

Há 14 anos, o Instituto Arraial do Pavulagem promove o Cordão do Galo em Cachoeira do Arari, no Marajó. O folguedo popular normalmente é atrelado à Festividade do Glorioso São Sebastião, no mês de janeiro, e o brinquedo popular, na forma do galo, homenageia o padre Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó. Mas acaba de ganhar uma edição especial com a festa na inauguração do novo Museu do Marajó.

Desde 2008, o projeto realiza oficinas culturais para as crianças preparatórias para o grande cortejo do galo que ganha as ruas da cidade. O cantor e compositor Ronaldo Silva, do Arraial do Pavulagem, conta que o folguedo foi criado a pedido da Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), dentro do processo de reconhecimento da Festividade do Glorioso São Sebastião como patrimônio brasileiro.

“Perceberam o consumo de bebidas alcoólicas nos eventos da festa e criamos esse folguedo para fazer um trabalho com as crianças para a prevenção do alcoolismo, do abuso sexual e da violência. Estou feliz porque a adesão cresce a cada ano e o Cordão do Galo se tornou um grande acontecimento em Cachoeira do Arari”, conta.

Ronaldo explica que folguedo popular traz na essência o protesto lúdico como forma de educar a população por meio da cultura, tais como o “protesto pelo saneamento, pela moradia, pela superação do baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Marajó. Vamos discutindo isso com todas as instâncias: prefeitura, igreja, museu, escola, estado, etc. É uma grande mobilização social”, define. E que outros temas relevantes à sociedade podem ser agregados, como a conservação ambiental, o repeito à criança e à dignidade humana. “A gente acredita que esse processo que a gente faz (folguedo) é uma forma de chamar a atenção para uma formação mais integral, que valoriza o conhecimento da cultura popular”.

Cordão do Galo San Rodrigues confeccionando o galo para o cordão deste ano (Divulgação) Acervo do Instituto Arraial do Pavulagem Acervo do Instituto Arraial do Pavulagem Acervo do Instituto Arraial do Pavulagem Acervo do Instituto Arraial do Pavulagem

Programação

Duzentas crianças são esperadas no cortejo, que tem o envolvimento do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município. O Galo, figura que segue à frente do cortejo, também está ganhando corpo novo para esta edição, pelas mãos de San Rodrigues, do Projeto Camapu, em Belém.

Os pequenos brincantes participaram de oficinas preparatórias para o cortejo, com aulas de percussão, canto popular, danças regionais, perna-de-pau e prática de instrumentos, além de momentos de recreação e contato com adereços de manifestações culturais paraenses. As atividades aconteceram na paróquia da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião e também na praça situada em frente, até a véspera do evento.

“A gente tá trabalhando com as crianças três músicas voltadas para esse cortejo, que também fazem parte do álbum virtual, CD e songbook ‘Cordão do Galo’, que o Instituto Arraial do Pavulagem está lançando. O cortejo será aberto a (canção) recente ‘Ponta de Ouro’ (Ronaldo e Allan Carvalho), uma toada de boi-bumbá com sotaque de Cachoeira do Arari, feito com as caixas quadradas (instrumento percussivo da região, resgatado pelo cordão), que louva o brinquedo popular homônimo do Mestre Piticaia, que vai participar do cortejo com todo mundo reconhecendo a importância cultural dele nesse lugar”, descreve o cantor, músico e compositor Allan Carvalho, que participa da organização do evento. As outras músicas serão conhecidas dos cordões anteriores, o carimbó “Borboleta Amarela” (Ronaldo e Mestre Madureira) e “Banguê para Bastião” (Allan, Ronaldo e Cincinato Júnior).

O cortejo das crianças do Cordão do Galo inicia logo após o descerramento da placa inaugural do Museu do Marajó e será conduzido pela Banda João Viana em direção ao ginásio poliesportivo Manoel Xavier Barbosa, onde haverá show do Arraial do Pavulagem e de mestres de cultura marajoara. O evento tem o patrocínio Equatorial Energia Pará, FCP e lei semear patrocinam e apresentam.