Connie Francis, cantora que viralizou no TikTok com música de 63 anos atrás, é internada na UTI

A cantora Connie Francis, de 87 anos, conhecida pelo sucesso de Pretty Little Baby, que voltou aos holofotes 63 anos após o lançamento ao viralizar Tiktok, está internada na Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por familiares da artista nesta quarta-feira, 2, ao TMZ.

Segundo as informações, a cantora está na UTI. A causa da hospitalização e a data de entrada no hospital não foram divulgadas. Também não há previsão de alta.

Familiares disseram que, nos últimos anos, Connie enfrentou alguns problemas ortopédicos.

Sucesso no TikTok

Recentemente, Connie Francis usou as redes sociais para agradecer os usuários do Tiktok por fazerem sua canção Pretty Little Baby viralizar 63 anos após o lançamento.

"Meus agradecimentos a todos pela enorme recepção que deram a Pretty Little Baby. Tenho o prazer de me juntar à comunidade Tiktok e compartilhar esse momento com vocês. Primeira vez que faço lip sync (sincronização labial) com essa minha gravação de 63 anos", disse em um vídeo.

Segundo a Billboard, a faixa conta com mais de 10 bilhões de visualizações na rede social.

A música foi lançada em 1962, quando a cantora tinha 23 anos de idade. A letra fala sobre uma jovem apaixonada. "Você pode perguntar para as flores / Fico sentada por horas / Contando a todos os passarinhos azuis / Aos pombinhos apaixonados / Meu lindo bebê, estou tão apaixonada por você", diz um trecho.