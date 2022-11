Conheça os pratos do II Festival Gastronômico do Clube do Remo

O II Festival Gastronômico do Clube do Remo - edição Na Brasa trará no próximo sábado (19), um evento com um cardápio especial. No estacionamento da sede social, das 11h às 20h, o passaporte de entrada dará acesso a comida e bebida.

Diferente do primeiro evento, a proposta do cardápio será investir na diversidade do mundo dos assados, contando com chefs de cozinha de renome nacional e internacional, com apresentação pratos criados para o festival.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Festival gastronômico do Charutinho reúne 15 mil pessoas em Santarém ]]

Com fogo na brasa e explosão de sabor, durante o evento, serão seis estações servindo os mais variados tipos de carnes, como da costela fogo de chão ao torresmo, com 9h Open Food e 5h Open Bar.

O talentoso e irreverente chef Artur Bestene, mais conhecido como “Arturzão", fará a curadoria do evento pela segunda vez, e traz como convidados para o time nomes como Marcus Lemos – Barbudo Fogo e Fumaça, Bruno Fernandez, Vitão, Ruy BBQ e Edvaldo Caribé.

Confira os pratos:

Artuzão

Chef de cozinha desde 2000, Arturzão é vencedor de vários prêmios de gastronomia e entretenimento, ele é especialista em charcutaria, brasa e cozinha de fusão. À frente da "Linguiçaria Paraense", uma indústria de linguiças artesanais com Selo, que trabalha com insumos amazônicos, de produção própria e combinações únicas.

Seu prato no evento será o Choripan de puxuri com chimichurri.

Bruno Fernandez

O chef Bruno Fernandez. Especialista em charcutaria e embutidos, sommelier de cervejas e criador da Remogelada, para o 2° Festival Gastronômico do Clube do Remo, Edição “Na Brasa”, seu prato apresentado é o Pastrami com Pão de Alho.

Vitão

Cheff churrasqueiro, especialista em fogo de chão e parrilla, já participou de vários festivais de churrasco no estado e fora também. Para o festival, seu prato apresentado será costela fogo de chão com baião de dois.

Marcus Lemos

O chef Marcus Lemos, do Barbudo Fogo e Fumaça, vai ser o responsável por transformar carne em arte. Charcuteiro, pitmaster, juiz de American BBQ pela KCBS, além de produtor de cerveja artesanal e sommelier de cervejas pela ESCM/Doemens Akademie da Alemanha.

Seu prato será o Smoked Pulled Cupim: Cupim defumado lentamente ao ponto de desmanchar, acompanhado de vinagrete de feijão manteiguinha e farofa de chicória.

Ruy BBQ

O chef de hoje é instrutor e consultor de grelhados e defumados, chancelado por grandes nomes do seguimento a nível nacional na atualidade. Em seu portfólio traz sabores típicos da Europa como a linguiça curada “tipo” espanhola (fuet catalão) e presunto curado e maturado “tipo” parma, passando pelo pastrami (típico das deli de NYC), mas também produtos genuinamente brasileiros, como o pirarucu da Amazônia defumado e a carne de sol nordestina.

O chef vai servir um porco inteiro com arroz caldoso no 2° Festival Gastronômico do Clube do Remo.

Edvaldo Caribé

Edvaldo Caribé é assador, pitmaster e Juiz de Competição de American Barbecue, certificado pela Associação Americana de Barbecue - KCCBS. Ele é um estudioso do tema, pesquisador de cultura alimentar e escritor apaixonado pela cozinha ancestral ameríndia.

Seu prato será uma Porchetta” de pirarucu defumado no moquém, com cuscuz de farinha d'água.

Agende-se

II Festival Gastronômico do Clube do Remo – edição Na Brasa

Data: sábado,19

Hora: 11h às 20h

Local: Sede Social do Clube do Remo – Estacionamento

Serviço: 5h de Open food com 6 estações de assados; 9h de Open bar