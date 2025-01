Conheça 3 produções com Anna Sawai, uma das ganhadoras do Globo de Ouro de 2025

Anna Sawai é uma atriz, cantora e dançarina japonesa, mas nasceu na Nova Zelândia. Aos 11 anos, ela se mudou para o Japão e logo conseguiu seu primeiro papel numa série de televisão chamada "Annie", em 2004. A artista de 32 anos já participou de algumas produções hollywoodianas, como os filmes da saga "Velozes e Furiosos".

Atualmente, ela vive a personagem Toda Mariko no J-Drama "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", em que rendeu a indicação e o prêmio de Melhor Atriz de Série de Drama no Globo de Ouro de 2025. Nesta série, ela dá vida a uma mulher que vive um casamento de aparências, em que quase não sente amor pelo seu marido. Além disso, ela faz parte da alta linhagem, sendo uma pessoa equilibrada, misteriosa e bastante legal. O dorama está disponível na Disney+ e conta com 10 episódios disponíveis na plataforma.

Confira 3 produções que atriz participou para conhecer melhor o seu trabalho:

MONARCH - LEGADO DE MONSTROS

Sinopse: Uma família possui uma conexão incomum: três gerações dela possuem certa conexão com os monstros que destruíram a cidade em que vivem. Eles todos estão ligados a uma organização secreta que remonta a história dos Estados Unidos nos anos 1950, chamada Monarch. Qual será o destino deles depois da batalha entre Godzilla e os Titãs?

Episódios: 10

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Elenco: Kurt Russell, Wyatt Russel e Anna Sawai.

Disponível: AppleTv+

PACHINKO

Sinopse: A série retrata a Coreia do Sul sob o domínio colonial em 1920 e uma família que se formou de um amor inesperado e terá que lutar para que todos sobrevivam. A história viaja por diferentes países, como Estados Unidos e Japão, para contar o drama de guerra e paz, amor e perda, triunfo e acerto de contas.

Episódios: 8

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Elenco: Kim Min-ha, Youn Yuh-jung, Jin Ha, Lee Min-ho e Anna Sawai.

Disponível: AppleTv+

DUTY GIRI/HAJI SHAME

Sinopse: Um policial japonês vai até Londres tentar encontrar seu irmão enquanto uma guerra da Yakuza está prestes a tomar conta de Tóquio. Numa busca de vergonha e de jogo sujo, será que ele conseguirá encontrar o seu irmão mafioso antes que a sua família tenha que pagar pelos seus erros?

Episódios: 8

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Elenco: Takehiro Hira, Kelly Macdonald, Yosube Kubozuka e Anna Sawai.

Disponível: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)