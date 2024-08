Conheça 3 doramas com Sung Hoon, ator sul-coreano

Sung Hoon, ator e modelo, é estrela de diversos doramas da Coreia do Sul. Aos 41 anos, o artista faz sucesso em produções asiáticas de romance. Veja abaixo três K-dramas com o ator.

VEJA MAIS

K-drama “My Secret Romance”

K-drama "My Secret Romance", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Cha Jin Wook (Sung Hoon) viveu, há 13 anos, uma única noite com Lee Yoo Mi (Song Ji Eun). Ele era um rapaz engraçado e amoroso, enquanto ela era inocente. Quando reencontra Lee Yoo Mi, Cha Ji Wook percebe que seus sentimentos por ela estão mais profundos do que ele pensava.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki, Prime Video

K-drama “Perfect Marriage Revenge”

K-drama "Perfect Marriage Revenge", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Han Yi Joo (Jung Yoon Mi) é uma mulher inocente e, mesmo sendo traída por uma família que nunca a amou, tenta ver o melhor em todos. Quando um terrível acidente acomete as mãos da sua mãe, ela volta no tempo e percebe que tem uma segunda chance para mudar tudo que aconteceu. Então, Han Yi Joo forma uma aliança com Seo Do Guk (Sung Hoon) pra vingar tudo que lhe aconteceu.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki, Netflix

K-drama “Love (ft. Marriage and Divorce)"

K-drama "Love (ft. Marriage and Divorce)", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Três diferentes mulheres, que trabalham em um programa de rádio, precisam lidar com situações desagradáveis na vida. Aos 30 anos, Boo Hye-Ryung (Lee Ga-Ryeong) é casada com Pan Sa-Hyun (Sung Hoon). Junto ao marido, ela equilibra trabalho e casamento. Sa Pi-Young (Park Joo-Mi), aos 40 anos, é competente no trabalho. Boa esposa e mãe, ela é casada com o românico Shin Yu-Shin (Lee Tae-Kon). Na casa dos 50 anos, Lee Si-Eun (Jeon Soo-Kyeong) tem 30 anos de casamento. Ela precisa lidar cuidar do marido, Park Hae-Ryun (Joen No-Min), e do filho, enquanto passa por dificuldades no trabalho.

Classificação: 14

Onde assistir: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)