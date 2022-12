Confira programação infantil para este domingo (11)

Eventos natalinos, banho de piscina, brincadeiras, peças de teatro e colônia de férias. A reta final do ano de 2022 está repleta de atividades para a criançada. Neste domingo, 11, o Parque Aquático do Sesc Ananindeua oferece uma farta programação com Papai Noel, banda de fanfarra, aula rítmica, brindes e peça de teatro. Já no Teatro Bosque Grão Pará, haverá o cortejo pet de natal e o espetáculo narrativo “Amazônia na Mala”, de Kadu Santoro.

No domingo, 11, o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza a programação “Um Sonho de Natal” no Parque Aquático do Sesc Ananindeua, na Rodovia Governador Hélio Gueiros, 110, no bairro do Coqueiro, das 9 às 16h. O evento será aberto com a banda de fanfara natalina. Haverá acqua zumba (aula de hidroginástica com ritmos latinos), brincadeiras, apresentação da peça "Pobrezinho Nasceu em Belém" do grupo de teatro Circo Matutagem e o ápice será a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel, da companhia de teatro Atorres, que irão colocar as crianças para dançar e distribuir brindes. Além disso, haverá um torneio de futebol e, no salão de jogos e no espaço lúdico infantil.

A entrada é gratuita para crianças até 12 anos, idosos a partir de 80 anos, pessoas com deficiência e trabalhadores do comércio e seus dependentes munidos do cartão do Sesc atualizado. Para os conveniados, o ingresso custa R$ 15, e para o público em geral é R$ 30.

Bosque Grão Pará

Neste domingo, 11, o Clube de Goldens promove um passeio com cerca de 35 cachorros da raça caracterizados com adereços natalinos, no shopping Bosque Grão Pará, a partir das 17h. Os pets irão circular com os seus tutores pelo local junto com o Papai Noel e a bandinha de fanfarra.

Kadu Santoro apresenta 'Amazônia na Mala', neste domingo, 11. (Divulgação)

Também neste domingo, 11, o ator e diretor Kadu apresenta “Amazônia na Mala”, no Teatro Bosque Grão Pará, às 19h. O enredo apresenta um menino ribeirinho que coleciona histórias sobre a Amazônia em uma mala durante uma viagem de barco pelos rios da região. No espetáculo, ele traz narrativas encenadas sobre as lendas do Curupira, Matinta Perera e Cobra Grande e os causos do caçador que encontrou a onça e do milagre de um pato famoso de Belém. A indicação é livre. O ingresso custa R$ 30 à venda na bilheteria do teatro e pelo site Bilheteria Digital.

Já no sábado, 17, o Teatro Bosque Grão Pará recebe o musical “Um Natal Congelante”, às 17h. Nessa aventura, as personagens de “Frozen”, da Disney, Elsa, Anna e Olaf precisam acabar com o feitiço que causou um inverno rigoroso e que ameaça da festa de Natal do reino de Arandele. O espetáculo tem músicas de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, incluindo a vencedora do Oscar “Livre Estou” (Let It Go). Classificação livre. Espetáculo da Sigma em Arte. Ingressos a R$ 40 à venda na bilheteria e no site Bilheteria Digital.

Rainha Elsa em "Um Natal Congelante". (Divulgação)

Colônia de férias do Sesi



O Serviço Social da Indústria (Sesi) vai abrir colônia de férias nas unidades de Santarém, Ananindeua e Castanhal. Na primeira, haverá duas turmas, de 12 a 16 deste mês e de 9 a 13 de janeiro de 2023, com informações pelo telefone (93) 3524-1927. E nas demais unidades será de será de 9 a 13 de janeiro. Sobre a colônia de férias em Ananindeua, mais informações podem ser obtidas pelos telefones (91) 98141-8055, 99124-0372 e 4009-4342, e em Castanhal, pelo (91) 99243- 9955. A inscrição custa R$ 40 para dependentes da indústria e R$ 60 para o público em geral.

Robótica

As inscrições para o Torneio Sesi de Robótica First Lego League Challenge (FLL) estão abertas até a segunda-feira, 12, para a temporada 2022/2023. As inscrições acontecem pelo Portal da Indústria ou aqui.

O evento é destinado a alunos de escolas públicas, privadas e do Sesi e também alunos independentes que podem montar times sem vínculo com escolas, com idade entre 9 e 16 anos. Todos os grupos do inscritos no Pará participarão do torneio marcado para os dias 9 e 10 de fevereiro, no Sesi Ananindeua.