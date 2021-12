Confira as previsões de dezembro do tarot para todos os signos

Bem vindo, Dezembro! E vamos dar os parabéns aos sagitarianos, e logo mais, aos capricornianos. E o tarot do mês vem com muita luz: 2 de Paus traz um fogo de motivação para todos os signos neste último mês de 2021. O arcano fala sobre planejamento, desafios e escolhas. Momento de planejar os próximos passos de objetivos pessoais em busca do crescimento, de ganhar coragem para explorar o mundo.

2 de Paus (Alynne Cid/O Liberal)

Carreira: o arcano aponta a possibilidade de escolhas de trabalho e projetos, podendo indicar uma grande mudança na carreira. Há possibilidade de conseguir uma parceria para ajudar.

Amor: a carta indica vontade de realizar planos para uma etapa mais séria na relação. Para os solteiros, pode haver a necessidade de pausa para pensar no que deseja para uma futura relação.

Saúde: o arcano mostra possibilidade de buscar suporte profissional para melhorar a qualidade de vida, seja com nutricionista ou personal trainer. Espiritualmente, a energia é de conexão e abertura para auxílio de guia espiritual para fortalecer o espírito. Pergunte-se: como posso dar o próximo passo?

A carta 2 de Paus reforça as emoções profundas e intensas dos signos do Fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a hortelã (essência, incenso ou chá), reforçam a motivação e a tomada de decisões para o dia.



Confira as cartas específicas para cada signo:

Áries: 10 de Ouros traz realização, reconhecimento e estabilidade diante de esforços anteriores, em especial na carreira.

Touro: 7 de Ouros mostra boas chances de prosperar, desde que faça uma boa reflexão e ajustes sobre suas atitudes e metas atuais para finalizar o ano de forma ainda mais próspera.

Gêmeos: 4 de Espadas traz energia de isolamento e reavaliação de prioridades, além da busca de soluções para conflitos de forma mais individualista.

Câncer: A Força traz disposição e estratégia para trazer novas conquistas. Cuidado com atitudes impulsivas, pense bem antes de agir.

Leão: 7 de Espadas alerta para se preservar, guardar segredos importantes e ter cuidado com fofocas e pessoas falsas que podem tentar interferir na sua prosperidade. Pede sagacidade, racionalidade e objetivo nos planos.

Virgem: Pajem de Copas traz boas notícias, pode ser o momento de sair do medo de errar e planejar realizar um projeto de carreira ou de família que estava guardado.

Libra: 3 de Ouros recomenda que conte com apoio de outras pessoas para obter melhores resultados e reconhecimentos materiais.

Sagitário: 8 de Espadas pede reflexão e autoconfiança em assumir responsabilidades e realizar escolhas diante de conflitos e sentimentos de injustiça ou estagnação.

Capricórnio: Cavaleiro de Espadas traz soluções rápidas, racionais e objetivas para ajustes nos planos de fim de ano.

Aquário: 6 de Copas traz energia de nostalgia que inspira o momento atual, com energia alegre e disposta a realizar antigos ou novos projetos.

Peixes: O Sol traz energia de otimismo e alegria para finalizar o ano. Cuidado para não perder o foco de suas metas e responsabilidades.