'Confessions II': Madonna conquista o primeiro lugar da Billboard 200 com seu novo álbum

Madonna alcança o topo da Billboard 200 mais uma vez, somando 10 discos em primeiro lugar com Confessions II. A Rainha do Pop torna-se a primeira artista a emplacar um álbum nº 1 nos anos 2020 após já ter liderado a parada em outras três décadas.

O novo disco teve uma estreia com um grande volume de vendas. Somente nos Estados Unidos, o álbum contabilizou mais de 134 mil unidades vendidas na semana que se encerrou em 9 de julho, segundo dados da Billboard.

O impacto de Confessions II também foi significativo nos serviços de streaming. O álbum marcou o melhor desempenho semanal em reproduções para um disco da cantora.

Reação de Madonna ao sucesso do álbum

A artista expressou sua surpresa e gratidão pela recepção do trabalho em suas redes sociais. "As palavras não conseguem expressar o quanto estou grata e surpresa com a recepção incrível que Confessions on a Dance Floor recebeu!", declarou.

"Obrigada a todos que fizeram parte disso e ajudaram a tornar esse sonho realidade. Especialmente aos meus fãs. O carinho e a energia positiva têm sido incríveis. Ainda estou tentando acreditar", agradeceu a Rainha do Pop.