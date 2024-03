Concurso inspirado no Rainha das Rainhas cresce atraindo milhares de pessoas em comunidade de Soure

A inclusão e o debate sobre a preservação do meio ambiente foram o centro do Concurso Rainha das Matas 2024 realizado em Soure, arquipélago do Marajó, no último domingo (17). No evento voltado para integrantes da comunidade LGBTQIA+, inspirado no Concurso Rainha das Rainhas, as candidatas se apresentam com fantasias, desfilam e mostram suas coreografias para os jurados e para o público. Este foi o terceiro ano do concurso que graças a visibilidade cresceu em público aproximadamente cinco mil. Neste ano, uma equipe de documentaristas esteve no local para registrar o evento junto com Ismaelino Pinto.

“Cada ano o concurso vem crescendo mais, começou como uma brincadeira despretensiosa. Através do Ismaelino Pinto que postou, e outras pessoas que tiveram interesse no evento tomou essa proporção gigantesca”, explica o idealizador e organizador Edenil Gonçalves. O concurso foi realizado na comunidade do Pedral, distante do centro urbano de Soure.

A vencedora do concurso foi Jorrana Aguiar, de 20 anos, que ganhou R$ 700, uma coroa e uma faixa de Rainha da Mata 2024. A temática da fantasia vencedora foi “O Boitatá – A Grande Serpente de Fogo Protetora da Floresta e dos animais”. Jorrana era representante do Bairro Novo de Soure. “Foi muito gratificante ter representando essa entidade e muito realizada por ter conseguido ganhar o concurso”, destacou. “A minha preparação foi de um mês. Fui escolhida para representar o bairro Novo. Minha fantasia foi feita em três dias”, declarou. O diferencial para ter ganhado o concurso foi ter escalado na fantasia, como várias Rainha das Rainhas já fizeram no concurso tradicional em Belém, realizado pelo Grupo O Liberal.

Jorrana – a nova Rainha das Matas – considera que o evento é fundamental para ampliar o respeito à comunidade LGBTQIA+ no Marajó. “É muito importante porque essa comunidade é muito esquecida pela sociedade. Então esse momento que tem essa visibilidade através do concurso, por fazer eu me sentir muito importante, pertencente perante a sociedade”, agradeceu. Ele adiantou que a próxima edição em 2025 será realizada no segundo domingo de março. As interessadas em participar podem procurar o Instagram da Rainha das Matas 7 para buscar mais informações.

O criador do Rainha das Matas Edenil, que também é produtor de eventos, artesão, decorador, bartender e paisagista, ressalta que não só as participantes, mas também os estilistas e coreógrafos são integrantes da comunidade LGBTQIA+. “É muito importante, porque a classe LGBT é muito discriminada. A visibilidade é muito importante para nós termos oportunidades de trabalho. Para podermos ver uma travesti trabalhando em uma loja, num supermercado, não só só fazendo cabelo e trabalhando para ela própria, ou na prostituição. Queremos criar uma mensagem de valorização para elas terem um trabalho digno, e mandar uma mensagem para Soure e para o mundo que a gente precisa preservar a natureza e os nossos rios”, enfatizou.

O jornalista Ismaelino Pinto, que esteve este ano no concurso novamente, destacou como a visibilidade dado pelo Grupo Liberal ao concurso aumentou o respeito e ampliou o concurso. “Realmente o Rainha das Matas é uma ressignificação de uma coisa tradicional do nosso Estado o grande concurso Rainha das Rainhas. Ele está no imaginário das pessoas. O Rainha das Matas trouxe para as pessoas uma questão identitária forte. A comunidade abraça e respeita, e isso é legal. Eu vi que tem muito evento LGBT no Marajó. Tem time LGBT de futebol, tem quadrilha juninas tudo LGBT”, afirmou.

Ismaelino também está envolvido no roteiro do documentário “Rainha das Matas”, juntamente com Emanoel Freitas, na Direção Artística e Produção Executiva, Osmar Júnior, na direção de fotografia, e na supervisão artística Tizuka Yamasaki. A realização é da Imaginaria Entretenimentos.