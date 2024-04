Concurso de Quadrilhas Juninas do Pará está com inscrições abertas; saiba como participar

A 20ª edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas está com inscrições abertas até o dia 05 de maio, segundo anúncio do Governo do Pará nesta quarta-feira (24/04). O certame é uma realização do governo por meio Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP). Como já é tradição da cultura paraense, coletivos e interessados poderão participar do concurso.

Neste ano, serão premiadas 57 propostas juninas. As vagas para inscrição estão distribuídas nos quesitos quadrilhas, misses, marcadores, coreógrafos e estilistas. Conforme divulgado pela FCP, para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site da Fundação, clicando qui. Em seguida, é necessário preencher o formulário de inscrição e documentos anexos ao regulamento. Cada quadrilha precisará criar um endereço eletrônico para tratativas com a Fundação.

Categorias

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas premia profissionais atuantes nas seguintes linguagens culturais:

quadrilha junina (adulto e mirim);

misses (caipira, simpatia, morena cheirosa e caipira da diversidade);

marcadores;

coreógrafos;

estilistas, que tenham residência fixa comprovadamente no Pará e com idade que atendam as categorias dispostas nas regras do certame, descritas no edital.

Podem se inscrever no concurso pessoas físicas, com propostas individuais ou como representantes de grupos ou coletivos culturais não formalizados.

O concurso considera as seguintes faixas etárias para participação:

quadrilhas juninas e misses mirins, com idade mínima 06 anos completos e idade máxima 14 anos completos, até a data da inscrição,

quadrilhas juninas e misses adultas, com idade mínima de 13 anos completos, também até a data da inscrição,

para misses caipiras da diversidade a idade mínima é de 18 anos completos, na data da inscrição.

Prêmios

Na premiação coletiva, as quadrilhas adultas receberão R$ 20 mil para cada uma das 20 mais bem colocadas; nas quadrilhas mirins, o prêmio será de R$ 10 mil para cada uma das 10 mais bem colocadas. O concurso também fará premiações individuais com valores que vão de 1 mil a 3 mil reais.

Para ter acesso ao regulamento completo do concurso, clique aqui.