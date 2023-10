Concerto à luz de velas 'Candlelight' chega a Belém

Um ambiente iluminado por milhares de velas com apresentações de música clássica com O Melhor de Vivaldi, os clássicos do Rock ou as melhores do Coldplay pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo estão chamando a atenção do público paraense. O projeto Candlelight, que será realizado pela primeira vez em Belém, traz 11 apresentações entre os dias 25, 26 e 29 de outubro, e 21 de janeiro de 2024, no Teatro Maria Sylvia Nunes. Com uma ideia de ser mais intimista, as apresentações de Candlelight pretendem incentivar a música clássica entre a população.

O espetáculo parece estar atingindo o objetivo já que em alguns horários como às 19h, do 25 de outubro, para apresentação das Quatro Estações de Vivaldi, todos os ingressos foram vendidos. Nos outros horários de 17h e 21h ainda é possível encontrar ingressos, porém já perto de se esgotarem no horário das 21h.

“Belém foi escolhido por seus setores de artes, cultura e entretenimento em desenvolvimento. O plano da Fever é aumentar nosso alcance e nossa posição como a plataforma com a qual o público pode contar para descobrir as melhores experiências em sua cidade. Com os concertos Candlelight, buscamos democratizar o acesso à música clássica e, ao mesmo tempo, descobrir espaços únicos que fazem parte do patrimônio cultural das cidades, dando visibilidade a artistas locais talentosos e tudo isso em uma atmosfera única”, explica o Project Manager Candlelight Brazil, Dennys Araújo.

Os espetáculos já passaram por mais de 100 cidades pelo mundo. No concerto, a famosa seleção de “As Quatro Estações” do compositor barroco Antonio Vivaldi abre as apresentações do Quarteto de Cordas Monte Cristo, integrantes de uma empresa especializada em música para casamentos e eventos em geral. O quarteto é formado nos moldes tradicionais com dois violinos, uma viola de arco e um violoncelo. Os espetáculos terão duração de 60 minutos.

“A missão do Candlelight é democratizar o acesso à música clássica. Por isso, orgulhamo-nos de criar visibilidade e oportunidades para músicos fantásticos com diversas qualificações e origens que não são necessariamente os mais famosos ou mais experientes do setor. Nossos talentos não só são capazes de tocar as obras-primas dos maiores compositores, mas sabem que a música clássica pode chegar a todos os cantos, e são capazes de executar as melhores trilhas sonoras, músicas pop e rock em seus instrumentos clássicos”, conta Dennys Araújo.

O Candlelight foi inicialmente concebido inicialmente como uma série de música clássica com concertos com obras dos maiores compositores, como Vivaldi, Mozart e Chopin. Atualmente, a lista de programas está cada vez maior e inclui uma grande variedade de temas e gêneros musicais. A experiência multissensorial também evoluiu para apresentar diferentes elementos, como danças de ballet ou artistas aéreos, além de outros gêneros, como jazz, soul, ópera, flamenco e muito mais para chegar a um público ainda mais abrangente.

Além deste concerto, ainda estão planejados mais dois programas Candlelight em Belém para os próximos meses: Candlelight- Os Clássicos do Rock onde o público poderá conferir versões únicas de sucessos de bandas como Aerosmith, The Beatles, Metallica e outros grupos lendários; e Candlelight - Tributo a Coldplay, que trará para o palco a versão instrumental dos maiores sucessos da banda do vocalista Chris Martin.

“Achamos que o sucesso dos Concertos Candlelight deve se a perfeita combinação da experiência completa e multisensorial, ou seja, não só a música, mas também as velas e os locais cuidadosamente escolhidos para os concertos. O facto dos concertos serem só 60 minutos também convida as pessoas com menos disponibilidade nas suas agendas para eventos culturais a conseguirem encaixa-los mais facilmente”, complementa Dennys.

Todos os ingressos para estas atrações podem ser adquiridos exclusivamente no (feverup.com/pt/belem) ou app da plataforma. “Os concertos cumprem um importante papel no setor cultural de Belém, pois além de movimentar o cenário da música, ela traz também um espetáculo novo aos belenenses que tanto amam fazer parte do circuito cultural da cidade”.

Projeto Candlelight

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes - Avenida Marechal Hermes, S/N - Campina, Belém, 66010-020

Duração: 60 minutos

Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto

Candlelight: O Melhor de Vivaldi

Data e hora: 25 de outubro as 17h, 19h e 21h

Candlelight: Os Clássicos do Rock

Data e hora: 26 de outubro às 17h, 19h, e 21h

Candlelight: Tributo a Coldplay

Data e hora: 29 de novembro às 17h, 19h, e 21h

21 de janeiro de 2024, às 19h e 21h