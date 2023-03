Orquestra Jovem Sesc Pará realiza concerto com maestro internacional

Com uma carreira de sucesso, o maestro americano Shawn Smith foi convidado para vir ao Brasil, especificamente em Belém do Pará, para reger a Orquestra Jovem Sesc Pará, com o intuito de realizar um grande concerto no dia 22 de março, às 20h, no Theatro da Paz, com entrada gratuita. Além disso, nos dias 20 e 21 de março, irá ministrar um workshop de regência no Sesc Casa da Música, das 9h às 11h30min.

Ao longo do concerto, a Orquestra Jovem Sesc Pará vai tocar grandes sucessos, entre eles, “Overture to Nabucco”, de Verdi; “Suite in A ‘American”, de Dvorak; “Peer Gynt Nº1”, de Grieg e “Carmen Suite Nº 1”, de Bizet. A retirada dos ingressos pode ser feita na bilheteria do Theatro a partir das 9h do dia 22 de março.

Já o workshop que será ministrado pelo maestro, está com as inscrições encerradas. Foram disponibilizadas 24 vagas, sendo quatro vagas para músicos ativos e 20 vagas para ouvintes.

Maestro

Doutor em artes musicais em regência instrumental pela Arizona State University, Shawn Smith atua como Professor de regência e diretor de bandas na Escola de Música da Universidade Brigham Young.

Muito requisitado como regente de banda e orquestra, Shawn Smith foi convidado para reger conjuntos profissionais e educacionais nos Estados Unidos, América do Sul e Europa, incluindo a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, a Banda Sinfônica de la Província de Córdoba e a Orquestra de Sopros do Médio Tejo. Além disso, em 2015, ele foi premiado com o segundo lugar no Prêmio Americano na Divisão de Bandas Profissionais de Regência.

Orquestra Jovem Sesc Pará

Criada em abril de 2019, a Orquestra Jovem Sesc Pará é liderada pelo maestro Rodrigo Moraes, que passou em um processo seletivo para selecionar músicos e reger a primeira orquestra do Sesc no Pará.

Os músicos da orquestra possuem uma extensa carreira com apresentações, principalmente no Theatro da Paz, o maior e mais luxuoso teatro da região norte do Brasil. Outro fato marcante para a Orquestra Jovem Sesc Pará foi a apresentação no 10º Festival Internacional Sesc de Música do Rio Grande do Sul, realizado em janeiro de 2020.

Serviço:

Workshop de Regência com o Maestro Shawn Smith

Dias: 20 e 21/03/2023;

Horário: 9h às 11h30;

Local: Sesc Casa da Música.

Concerto Orquestra Jovem Sesc Pará com maestro convidado Shaw Smith

Dia: 22/03/2023;

Horário: 20h;

Local: Theatro da Paz;

A entrada é gratuita.

Informações:

(91) 3222-0359 – Sesc Casa da Música

(91) 4005-9583 – Fale com o Sesc

comunicacao@pa.sesc.com.br

www.sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc Pará

Instagram: sesc_pa

Youtube: youtube.com/sescnopara