Sesc Pará comemora 75 anos oferecendo bem-estar e qualidade de vida ao comerciário e seus familiares

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará está fazendo 75 anos de muita dedicação ao trabalhador do comércio, sua família e a população em geral. Mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, o Sesc é uma entidade privada que objetiva proporcionar o bem-estar e qualidade de vida para a população.

As áreas de atuação do Sesc ou programas como chamados, são assistência, cultura, educação, lazer e saúde, dentro de cada uma delas são desenvolvidos diversos projetos e ações desenvolvidas pelo departamento nacional e executados por cada regional, respeitando sempre as características de cada local.

VEJA MAIS

As unidades do Sesc Pará, além de ofertar serviços culturais de saúde, também oferece lazer com seus parques aquáticos completos (Divulgação Sesc Pará)

No Pará, o Sesc tem unidades em Belém, Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém e conta, também, com os Centros Educacionais Sesc Ler nas cidades de Benevides, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis. Nas unidades de Ananindeua e Castanhal também tem as Escolas Sesc, voltadas para educação infantil e fundamental, além disso, mais unidades estão sendo construídas, reformadas ou ampliadas no Pará visando aumentar cada vez mais a atuação na capital e no interior do estado.

Pensando ainda mais na expansão, nas cidades de Altamira, Redenção, Paragominas e Rondon do Pará, o Sesc está construindo unidades e elas já contarão com serviços de odontologia e atividades esportivas, igual à unidade de Itaituba que dispõe do mesmo atendimento em espaços cedidos em Tailândia e Capanema.

Com a intenção de se modernizar cada vez mais e facilitar a vida da clientela e da comunidade como um todo, o Sesc mergulhou na era digital e inovou para a inscrição de credenciais, atividades como musculação e hidroginástica e serviços de odontologia, basta acessar ao site do Sesc Pará, clicar na área correspondente e preencher as informações.

É o Sesc no Pará trabalhando para trazer mais agilidade, facilidade e serviço de qualidade para o trabalhador do comércio, seus dependentes e a população em geral. Para saber mais, clique aqui.