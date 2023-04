Orquestra Jovem Vale Música apresenta concerto gratuito com solistas de flauta

A Orquestra Jovem Vale Música divide o palco com os solistas convidados Jonathan Miranda e João Marcos Matos, ambos flautistas, no próximo domingo, 30, em Belém. O concerto gratuito acontecerá na Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), a partir das 18h. O programa traz obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Domenico Cimarosa (1749-1801). A regência será do jovem maestro Renan Cardoso.

Os solistas são professores do Vale Música, inclusive, João Marcos também é ex-aluno do projeto. “É bastante empolgante tocar com a Orquestra Jovem com a nova geração de músicos que está surgindo. É muito bom fazer música com os meus amigos, é bom ver os frutos do projeto surgindo”, conta João Marcos, que entrou para o projeto aos 11 anos de idade.

O programa inicia com o Concerto de Brandenburgo, de Bach, seguido do Concerto para duas flautas transversais e orquestra de câmara, de Cimarosa. “A ideia é criar um concerto com poucos músicos, com uma atmosfera mais íntima para essas duas primeiras obras”, antecipa a coordenadora técnica do projeto, a musicista Marília Caputo. O concerto será finalizado com a I Sinfonia de Beethoven, que exigirá a participação da orquestra completa.

Sobre a obra de Cimarosa, João Marcos observa que “é um concerto feito para duas flautas e orquestra, bastante interessante, que exige uma certa técnica. É importante ver como o compositor usa o bastante o som da flauta em contraste com os instrumentos da orquestra”.

Esta será a segunda apresentação dele como solista na Orquestra Jovem Vale Música. Marcos também é Bacharel em Clarinete, pelo Instituto Estadual Carlos Gomes, e iniciou os estudos de flauta transversal em 2017 com o professor Jonathan Miranda. Já Jonathan Miranda, é mineiro radicado em Belém, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e colaborador na classe de flauta da FAM.

Seleção

Marília Caputo anuncia que, no próximo semestre, o Vale Música voltará a realizar o Concurso Jovens Solistas entre os participantes da Orquestra Jovem, em caráter interno. “Os alunos farão concerto solo para os instrumentos deles e irão concorrer”, explica. O objetivo, segundo ela, “é fazer com que os alunos saiam do projeto não apenas com a experiência de ser membro da orquestra, mas também de ser solista de orquestra, pois são experiências muito diferentes”.

O Vale Música é desenvolvido pela FAM desde 2004, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O projeto contempla alunos da rede pública de ensino com formação em música, formando profissionais que atuam no Brasil e no exterior. Atualmente, 300 crianças e jovens atuam na Orquestra Jovem e também nos grupos de flautas doce e percussão de câmara, na Banda Sinfônica Jovem, orquestra de violinos e coral infanto-juvenil.

Agende-se:

Concerto da Orquestra Jovem Vale Música

Dia: Domingo, 30

Hora: às 18h

Local: Sala Augusto Meira Filho da Fundação Amazônica de Música (Av. Governador Magalhães Barata, 1022, São Brás)

Gratuito