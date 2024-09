Comunidade Luso-Brasileira no Pará comemora 70 anos com extensa programação aberta ao público

Ao longo desta semana, o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará (CCLB), em parceria com o Vice-Consulado de Portugal em Belém e apoio das Comunidades Portuguesas – MNE e o Instituto Camões, promove uma semana de celebrações em homenagem aos 70 anos de integração e fortalecimento dos laços entre Brasil e Portugal. O evento "Um dia em Portugal e 70 anos do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira no Pará" ocorre até o dia 29 de setembro, com uma programação especial, incluindo feira, exposições e apresentações culturais.

"Esse evento é uma forma de reconhecer e valorizar o papel dos portugueses e luso-brasileiros na construção da história do Pará. Celebramos não apenas a cultura, mas também o espírito de união que nos une há décadas", disse Luiz Otavio Rei Monteiro, presidente do CCLB.

Toda programação está ocorrendo no shopping Bosque Grão Pará.

O objetivo é celebrar a trajetória da comunidade portuguesa no Estado do Pará e sua integração à sociedade paraense, mostrando a herança cultural, social e histórica deixada pelos portugueses e seus descendentes.

"Queremos preparar as novas gerações para seguir com o legado da cultura lusitana e fortalecer os vínculos entre Brasil e Portugal na Amazônia", afirma Luiz Otávio.

A programação inclui ainda apresentações musicais, em parceria com a Fundação Carlos Gomes, que ocorrerão ao longo da semana em horários especiais no espaço da feira, além de uma Noite de Fado, com espetáculo da fadista Ciça Marinho e um show de música portuguesa ao vivo, uma verdadeira imersão cultural.