Compositores paraenses lançam EP ‘Boquinha de Jambu’ com show ao vivo neste domingo, 25

Os compositores paraenses Alfredo G. Garcia e Márcio Montoril lançam neste domingo, 25, o EP "Boquinha de Jambu”. A programação começa às 11 horas, no Complexo Esportivo do Conjunto Cidade Nova 8, no encerramento da programação musical da Feira de Artesanato do Cidade Nova 8. O projeto tem cinco canções com composições inéditas.

O EP “Boquinha de Jambu” reúne os artistas paraenses Alfredo G. Garcia e Márcio Montoril e Taysinho, da Bahia e Vagner Silva, de São Paulo. A parceria entre os paraenses foi iniciada por meio de um desafio postado nas redes sociais de Márcio, durante a pandemia da Covid-19. Desde então, o que começou timidamente se tornou um projeto de composições, com quase meia centena de letras criadas em três anos.

A produção do disco aconteceu em três estados brasileiros. Os estúdios em Ananindeua, no Pará. Na cidade de Lajedo, na Bahia e no interior de São Paulo. Alfredo G. Garcia é poeta e letrista, já Márcio Montoril é cantor e compositor e o resultado da parceria foram as músicas: “Bilhete”, uma toada de boi; "Boquinha de Jambu”, no ritmo do brega; “Morena Olhos D’Água”, trazendo o xote para o EP; “O verso que tu me deste", a segunda toada e “Quadrilha do Lua”, que o próprio nome antecipa o gênero musical.

Este é o quarto EP de Garcia. Os outros três lançamentos estão disponíveis nas plataformas digitais com suas canções: “Nem Deus duvida” (2021), “Ciganagem” (2022).

Márcio Montoril tem mais de três décadas de carreira musical: três CDs com o “Arraial do Labioso” (26 músicas); “Manhã de abril” (CD solo com 12 composições); “Duplo Amor” (CD com dez composições); “Paraíso Verde” (outro trabalho solo, com 14 composições); “Arrastão Cultural” (dois CDs com 16 músicas autorais e parcerias); EP “Cantiga de Bumbá” (duas composições em parcerias).

Serviço

Lançamento do EP “Boquinha de Jambu”, de Alfredo G. Garcia e Márcio Montoril,

Data: domingo, dia 25 de junho.

Hora: às 11 horas

Local: Complexo Esportivo do Conjunto Cidade Nova 8, no encerramento da programação musical da Feira de Artesanato do Cidade Nova 8, que acontece dominicalmente de 8 ao meio-dia.