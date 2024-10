Compositor Zé Roberto, autor de sucessos do Zeca Pagodinho, anuncia show em Belém

Belém recebe no próximo domingo, 20, o show do cantor e compositor Zé Roberto, nome de destaque do projeto Quintal.do Pagodinho, do cantor Zeca Pagodinho. A apresentação será na sede da Escola de Samba Rancho Não Posso me Amofiná (Tv. Honório José dos Santos, 758), no bairro do Jurunas, a partir das 17 horas.

Zé Roberto é autor de sucessos de Agepê, Emílio Santiago, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Reinaldo e entre outros. Do repertório de Zeca Pagodinho, ele escreveu O Penetra, O Pai Coruja e O Vacilão.

O evento terá ainda como atrações nomes icônicos do samba paraense: Rally do Samba, Grupo Cabanagem, Daniel Cardoso, Mestre Cavalo, Rui Tamarineira, Kiko Maravilha, Paulo Ivan e Alex Gamboa, fazendo uma grande roda de samba.

O show é uma realização das Organizações de Pagode do Kuata e Beto Chermont, e a produção é de Marta Imbiriba.