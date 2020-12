Composição inédita de Ruy Barata será apresentada em live musical neste sábado, 26

Ainda como parte das comemorações do centenário de Ruy Barata, um dos baluartes da cultura paraense, o músico Marco André resolveu homenagear o poeta, compositor, advogado, historiador, professor e político dedicando a ele uma edição inteira de seu projeto “Live as Mãos com Música”. A apresentação vai ao ar neste sábado, dia 26, às 21h, no perfil no Instagram de Marco André (@marcoandre_musicine), em um encontro com várias participações especiais e com um presente ao público: a execução de uma canção inédita, composta por Ruy Barata.

Segundo Marco André, a relação dele não é apenas com a figura praticamente mitológica que se tornou Barata, mas também com o talentoso amigo pessoal que foi Ruy. “Vai ser a última live do ano, e eu não podia deixar de homenagear uma figura tão próxima da minha família. Meu pai, Alfredo Oliveira, que é escritor e compositor dos bons, foi médico do Ruy Barata, e também é autor de ‘Paranatinga’, livro sobre a vida e obra dele, que foi por muitos anos leitura obrigatória do vestibular da UFPA. Por isso, o Ruy sempre esteve na minha casa, e apesar da diferença de idade, era meu parceiro: temos duas músicas juntos”, conta Marco André sobre Barata, a quem ele chamou de “um dos personagens mais importantes do século 20 no Pará”.

Essa parceria com o ícone cultural santareno ainda vai surpreender o público mesmo trinta anos após sua morte. Marco vai tocar a canção ‘Nely’, composição de Ruy Paranatinga Barata com a qual ele foi presenteado há cerca de 40 anos. “Em uma noite, ele chegou pra mim e disse: ‘olha, eu tenho uma letra pra ti’, e me deu. Não sei quem é Nely, ele nunca me explicou, e essa música continua inédita, pois nunca gravei, mas vou tocá-la essa noite”, explica o músico, que ainda tem a folha de caderno dobrada com a letra escrita em caneta azul e entregue pelo mestre àquele menino que começava ainda sua carreira.

Convidados

A live deste sábado conta com convidados especiais e das mais diversas áreas artísticas, fazendo justiça à polivalência do homenageado. Dessa vez a “Live as Mãos com Música” terá a participação de Pedrinho Cavallero, Andrea Pinheiro, Arthur Espíndola, Natália Mattos, Juliana Sinimbu, Jane Duboc, Cláudio Nucci, Lucinnha Bastos, Almirzinho Gabriel e do próprio Marco André, na parte musical. Além dos cantadores, também estarão presentes os atores paraenses Cacá Carvalho e Cláudio Barros, que irão declamar poemas de Ruy, intercalando as apresentações musicais.

Sucessos como “Esse Rio é Minha Rua”, “Pauapixuna”, “Indauê Tupã”, que não podem faltar quando se fala da obra de Ruy Barata, estarão no repertório. A maioria dessas letras foram feitas junto de seu filho, Paulo André, e exaltam em verso o que é ser paraense e cidadão da Amazônia. “Ele [Barata] era multifacetado, e muita gente não sabe isso, mas ele também foi deputado federal, estadual, professor universitário, cartorário, tradutor e jornalista, então, a gente vai falar dessas muitas fases dele ao longo da live, cantar seus sucessos, ler seus poemas”, conta Marco André.

Além de músico de sucesso, Marco também é cineasta e promete que vai lançar em breve um documentário sobre a vida e obra de Ruy Barata, intitulado “O Anjo do Abismo”, batizado em referência a um poema do mestre. O projeto deveria ser lançado ainda em 2020, exatamente um século após o nascimento do homenageado, mas como quase tudo esse ano, precisou ser adiado por causa da pandemia. Ainda assim, Marco André finaliza dizendo que mesmo depois do planejado, vai deixar mais essa entre as várias merecidas homenagens àquele que, por meio de sua arte imortal, redimensionou o universo amazônico.

Live as mãos com música

Sendo transmitido ao vivo tradicionalmente às sextas-feiras, o show desta semana do “Live As Mãos” será em um sábado, 26, e meia hora antes do habitual, às 21h. A alteração, segundo o idealizador, se deve ao fato de que sexta-feira seria o dia do Natal, e o adiantamento no horário é devido à grande quantidade de convidados nessa última apresentação do ano, fechando esse ciclo de um jeito muito especial.

As lives de Marco André em seu perfil no Instagram começaram após ele ganhar um edital com o projeto, fazendo a primeira edição sozinho, mas depois, chamando parceiros para os encontros semanais. Manoel Cordeiro, Vital Lima, Claudio Nucci, Almirzinho Gabriel, Mu Chebabi, Arraial do Pavulagem, Jay Vaquer e Delia Fischer foram alguns dos convidados ilustres que invadiram a internet para uma noite com muita conversa e música. No show online, eles contam histórias de suas carreiras, falam sobre o atual momento da MPB e tocam canções dos seus repertórios.

No último dia 11, Marco homenageou o grande amigo Nilson Chaves, utilizando o projeto virtual para divulgar uma campanha solidária de arrecadação de dinheiro para o cantor, que está em fase de recuperação da Covid-19. Foi um momento de pura emoção, onde vários

artistas desfilaram músicas de Nilson noite afora, cantando a obra desse outro grande expoente da cultura do Norte.