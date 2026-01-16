Como está Henri Castelli? Equipe do ator atualiza estado de saúde após saída do BBB 26

A equipe de Henri Castelli atualizou o estado de saúde do ator nesta sexta-feira, 16, após ele sofrer duas crises de convulsão e deixar o BBB 26. Em um story publicado no perfil de Henri do Instagram, a equipe informou que Castelli concluiu os exames e permanece em observação médica.

"Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem", informou o comunicado. "A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio."

O que aconteceu

Durante a Prova do Líder da última terça-feira, 13, Castelli passou mal e sofreu uma crise de convulsão. O ator foi socorrido pela equipe médica do reality e, após passar por uma bateria de exames, retornou à casa.

Pouco tempo depois do seu retorno, no entanto, o ator teve uma nova convulsão e foi novamente levado ao hospital. Por conta disso, ele teve de deixar o BBB 26.

O anúncio foi feito na abertura do episódio desta quarta-feira, 14.

Vaga de Henri Castelli no BBB 26 será preenchida

Nesta quinta, 15, a produção anunciou que a vaga do ator será preenchida no programa. Agora, os três últimos participantes que suportarem a dinâmica do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, somente os dois participantes remanescentes entrariam.