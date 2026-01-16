Capa Jornal Amazônia
Como está Henri Castelli? Equipe do ator atualiza estado de saúde após saída do BBB 26

Henri continua internado, mas resultados dos exames são positivos

Estadão Conteúdo
fonte

Henri Castelli deixa o BBB 26 por recomendação médica (Reprodução / Globoplay)

A equipe de Henri Castelli atualizou o estado de saúde do ator nesta sexta-feira, 16, após ele sofrer duas crises de convulsão e deixar o BBB 26. Em um story publicado no perfil de Henri do Instagram, a equipe informou que Castelli concluiu os exames e permanece em observação médica.

"Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem", informou o comunicado. "A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio."

O que aconteceu

Durante a Prova do Líder da última terça-feira, 13, Castelli passou mal e sofreu uma crise de convulsão. O ator foi socorrido pela equipe médica do reality e, após passar por uma bateria de exames, retornou à casa.

Pouco tempo depois do seu retorno, no entanto, o ator teve uma nova convulsão e foi novamente levado ao hospital. Por conta disso, ele teve de deixar o BBB 26.

O anúncio foi feito na abertura do episódio desta quarta-feira, 14.

Vaga de Henri Castelli no BBB 26 será preenchida

Nesta quinta, 15, a produção anunciou que a vaga do ator será preenchida no programa. Agora, os três últimos participantes que suportarem a dinâmica do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil. Anteriormente, somente os dois participantes remanescentes entrariam.

Cultura
.
