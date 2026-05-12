Como é a mansão de Will Smith de 60 hectares e que possui até o próprio CEP

A mansão em que vive o astro Will Smith em Calabasas, na Califórnia, vem chamando a atenção nas redes sociais pela enorme e impressionante estrutura. A residência demorou sete anos para ser construída em terreno de 60 hectares que possui até mesmo o próprio código postal.

Segundo reportagem publicada na revista Architectural Digest, em 2011, Will e Jada Pinkett-Smith adquiriram a propriedade em 2003 por US$ 42 milhões (cerca de R$ 206 milhões na cotação atual) e demoraram sete anos para erguer a mansão, mas continuaram renovando o imóvel ao longo dos anos.

Os arquitetos Stephen Samuelson e Harry Perez-Daple foram recrutados para projetar a residência em estilo adobe, com muitos detalhes orgânicos e artesanais. O design de interiores é todo assinado por Judith Lance.

A mansão, que é a base principal de Will e Jada, possui cerca de 2.300 m², com nove quartos, sala de cinema, estúdio de gravação, sala de meditação, banheiros privativos e muitos espaços íntimos. O terreno tem também um gazebo à beira de um lago.

Detalhes da mansão mostram que a arquitetura e a decoração fazem referência a culturas e estilos diversos. A porta de entrada, por exemplo, foi recuperada por Lance de um forte no norte da Índia. Já a sala de estar possui cadeiras de jacarandá da década de 1960, luminárias de cobre da década de 1930 e poltronas de descanso feitas sob medida.

Já na área externa, além do lago com área para piquenique e um gazebo, há uma sala de jogos, piscina e quadras profissionais de basquete, vôlei e tênis.

Esta, no entanto, não é a única residência de Will, que também é dono de um motorhome luxuoso, uma coleção de carros e outras propriedades na Filadélfia, Havaí e Califórnia.

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