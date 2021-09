Comemoração por tombamento de Carimbó como patrimônio cultural do Brasil tem vasta programação

Os sete anos do carimbó como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil serão celebrados por grupos parafolclóricos com apoio da Secult Pará celebrar os sete anos de registro do carimbó como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, neste sábado (11), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza e apoia programações culturais em Belém e Região Metropolitana, por meio de parcerias com os Grupos Sancari e Coletivo Ananin. Além de apresentações culturais, serão realizadas rodas de conversas e exposições de artesanatos. As informações são da Agência Pará.

A primeira agenda será a partir das 7h, no Ver-o-Peso, na área entre as barracas de artesanato e as barracas de polpas de frutas. Nesse espaço, haverá apresentações de diversos grupos de carimbó raiz, além de mestres e mestras como: Mestra Nazaré do Ó; Grupo Tarubá da vila de Itaiteua, de Outeiro; Grupo de dança Jardim das Rosas; o filho e o neto do mestre Verequete Augusto e Felipe e Mestre Catarino e seu grupo Arandará.

Os grupos serão recepcionados pelo grupo Sancari, fundado em 1996, no bairro da Pedreira, em Belém. Criado por moradores do bairro, o Sancari realiza todos os anos uma alvorada comemorativa no Ver-o-Peso, desde que o carimbó foi reconhecido como patrimônio. "Esse registro como Patrimônio Cultural é de grande conquista, pois acredito que foi a partir dele e do reconhecimento dos Mestres que houve maior valorização da nossa cultura. Agradecemos a parceria da Fumbel e da Secult pela contribuição em nos ajudar a realizar este evento que é de suma importância para a nossa grande família carimbozeira", destaca Lucas Bragança do Grupo Sancari.

A outra programação ocorrerá no Bosque Marajoara, no conjunto Júlia Seffer, em Ananineua, a partir das 16h, organizada pelo Coletivo Ananin de Carimbó. Além de apresentações de carimbo, haverá roda de conversa e espaços de exposições de artesanatos. Mestre Luis Pontes e Grupo Estrela do Norte; Mestre Edson e o Grupo Icuiapitinga; Parananin e Mario Mouzinho; Grupo Pindoramas e Mestre Nivaldo; Mestra Regina Lopes e as Manas do Carimbó; Grupo Toró Açu; Félix Facom; Grupo Mayaná e mestre Juvenal; Mestre Luiz Gonzaga e o grupo Carimbó Águas Lindas e Grupo Amazônia, são presenças confirmadas.

"Celebrar o reconhecimento do carimbó como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil é mostrar para a nossa população suas raízes culturais, despertando o sentimento de pertencimento. Além de mostrar a importância de políticas públicas que fomentem práticas culturais através de espaços e pautas que possam valorizar os mestres, os grupos de dança, os músicos e agentes culturais que são incansáveis na preservação de nossas tradições", afirma Mayara Brasil, coordenadora e dançarina do grupo Parananin.

"Um dos nossos patrimônios culturais mais festejados, com certeza, é o carimbó. E celebrar os sete anos desse título é uma honra. É uma forma de valorizar, de reconhecer a importância do ritmo, da dança, da economia criativa, de tudo que cerca ele, como importante para nossa cultura e nosso povo. Então a gente estende um pouquinho o nosso Preamar da Cultura Popular para abraçar a celebração desse título de patrimônio cultural brasileiro", comenta Júnior Soares, diretor de Cultura da Secult.

AGENDE-SE

Programação de comemoração pelo Carimbó

Alvorada de Carimbó: 7h às 10h

Local: Ver-o-Peso

Mestra Nazaré do Ó

Grupo Tarubá da Vila de Itaiteua /Outeiro

Filho do mestre Verequete Augusto e o neto Felipe

Grupo de dança Jardim das Rosas

Mestre Catarino e grupo Arandará



11/09 Roda de Carimbó - a partir das 16h

Local: Bosque Marajoara (Bairro Águas Lindas - Ananindeua)



16h - Vivência com Mestres

18h - Manas do Carimbó

18h30 - Félix Facom

19h - Grupo Estrela do Norte

19h30 - Grupo Toró Açu

20h - Grupo Amazônia

20h30 - Mestre Juvenal

21h - Grupo Mayaná

21h30 - Grupo Pindoramas

22h - Icuiapitinga

22h30 -Parananin

23h - Amigos do Carimbó

23h30 - Carimbó Águas Lindas.