Comediante paraense aposta em piadas sobre a paternidade em novo show solo

A paternidade analisada sob uma ótica engraçada e atrapalhada é uma das fórmulas do novo show de stand-up do comediante paraense Liph Souza, que se apresenta neste domingo (20), no palco do Studio Pub, em Belém.

Intitulado como “o nome mais engraçado de Marituba” — e também o único, como ele mesmo gosta de frisar —, Liph leva ao público um show inédito, que mergulha na paternidade como um dos eventos mais transformadores (e divertidos) de sua vida.

Segundo o humorista, as reflexões cômicas apresentadas no espetáculo nascem da convivência com sua filha, que ainda vai completar 2 anos.

“Eu acabei virando um ‘pai piadista’. Comecei a observar muito o jeito da minha filha, e por incrível que pareça eu acho tudo que ela faz muito engraçado! E consigo, através de piadas, fazer o comparativo de como foi minha criação e de como está sendo a dela, e de como vai ser, já que ela ainda tem 1 ano e 10 meses”, explica Souza.

Outro ponto alto do show são as lembranças de sua vida de solteiro — que ficou para trás, mas ainda rende boas piadas. Segundo o humorista, suas vivências dessa época garantem risadas espontâneas.

“Eu falo muito de quando eu era solteiro, pela minha vivência, por sempre estar perto de coisas engraçadas, e fazer muitas coisas engraçadas. Eu comparo com as coisas de hoje, porque eu não posso estar mais fazendo, e tento falar de uma forma hilária da vida, que no caso agora é de pai de família”, acrescenta o comediante.

Humor paraense com identidade própria

Tendo como referência nomes da comédia paraense, Liph revela que fazer humor em Belém é um desafio — principalmente pela exigência do público local.

Liph Souza tem inspirações em diversos humoristas paraenses (Foto: Divulgação)

“Minhas maiores inspirações do humor começaram por aqui mesmo, conhecendo a galera da cena, colando com os caras do Showpitel, Murilo Couto, e fui conhecendo comediantes nacionais. Hoje sou fã e amigo do Raphael Ghanem, dentre outros da cena que gostam da minha escrita e minha apresentação no palco. Fazer comédia em Belém é desafiador, estamos tentando e correndo muito pra que a cena da comédia cresça cada vez mais. O público paraense é aquele que te desafia no olhar quando te assiste, porque nós, paraenses, somos engraçados por si só. Então, pra fazer um paraense rir, ainda mais com um monólogo, é bem difícil!”, relata.

Marituba no centro do palco

A origem do comediante no município de Marituba também é fonte de piadas recorrentes. De acordo com Liph, o público já o reconhece pelas brincadeiras que envolvem a cidade.

“Eu brinco com isso, que sou o melhor comediante de Marituba, porque só tem eu! E quando comecei eu sempre fiz questão de dizer de onde venho. Muitas pessoas acham que Marituba é interior e pacato, e também acham que é perigoso. Eu pego e faço piada com isso também, falando de como é minha vivência na cidade, com as pessoas daqui! Aí todos passaram a comentar, e eu ganhei destaque, sendo o Menino de Marituba, protegido pelo Menino Deus e o Filho do Negão da BR, por eu ter barba grande e ser negro também”, brinca o comediante.

Este não é o primeiro show solo de Liph, mas se trata de um material totalmente novo, com piadas inéditas preparadas especialmente para o público paraense. Animado para a apresentação, o comediante convida o público a embarcar nessa nova fase:

“Esse show é uma tentativa de agregar novas piadas ao meu show solo ‘Rock Doido’. E todos que irão assistir podem esperar muita coisa nova e bem engraçada!”, garante o piadista.