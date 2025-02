Comédia dos Palhaços Trovadores estreia com reflexão sobre silenciamento feminino e entrada gratuita

O grupo Palhaços Trovadores apresenta seu novo espetáculo, ‘A Comédia da Esposa Calada Que Falava Mais Que Papagaio na Chuva’, com pré-estreia para convidados neste sábado (15/02), e estreia aberta ao público no domingo (16/02), às 20h, na Casa dos Palhaços, localizada no bairro do Reduto, em Belém. O evento tem entrada gratuita. A peça faz parte do projeto contemplado pelo Prêmio Edital Paulo Gustavo/Secult-2023.

Na trama, um marido busca a ajuda de um médico charlatão para “curar” a esposa, que ele acredita ser muda. No entanto, a mulher não tem nenhuma condição fisiológica, apenas foi silenciada ao longo do casamento. Com a suposta cura, ela passa a falar e a denunciar os abusos e as falhas do marido. Incapaz de lidar com a situação, o homem tenta reverter o processo, mas se depara com um desfecho inesperado.

O diretor geral do espetáculo e um dos artistas da trupe, Marton Maués, destacou que a montagem representa um desafio e uma novidade dentro da trajetória do grupo. "Estamos ansiosos, sem saber ao certo como será a reação do público, pois é um espetáculo bem diferente de tudo o que fizemos. Mas, ao mesmo tempo, estamos confiantes, pois fizemos um grande trabalho de pesquisa, com muita seriedade e esmero", afirmou.

A peça é uma adaptação de um roteiro da Commedia Dell’arte italiana do século XVI, já revisitado nos anos 1980 pelo grupo mineiro Galpão. No entanto, segundo Maués, a versão dos Palhaços Trovadores passou por um extenso processo de reconstrução.

"Não foi fácil. E foi um longo processo. Discutimos muito antes, pois o roteiro em que nos baseamos era cheio de questões ultrapassadas. Montamos, primeiramente, um roteiro e depois fomos improvisando. As mulheres do grupo foram fundamentais e as principais responsáveis por trazerem as questões mais importantes e precisas", explicou o diretor.

A trama original foi significativamente modificada, mantendo apenas a estrutura dos personagens, mas com um novo enredo e uma abordagem atualizada. A história trata da violência psicológica contra a mulher dentro do matrimônio, evidenciando como, muitas vezes, esse tipo de violência se apresenta de forma sutil e disfarçada.

O diretor revelou que a montagem foi construída ao longo de um processo colaborativo entre os membros do grupo, algo que, segundo o Marton, é uma marca registrada dos Palhaços Trovadores.

"Já trabalhamos juntos há muito tempo, temos uma química e uma poética de construção coletiva, colaborativa. Nos entendemos dentro e fora da cena. O mais difícil foi trabalhar a adaptação, a delicadeza do tema, a construção de um texto poético que foi feito e refeito várias vezes. Muito ensaio, improvisações, descobertas. Mas estamos bem felizes. Acreditamos entregar mais um bom trabalho ao nosso público", afirmou.

O espetáculo une humor e reflexão, seguindo a tradição da comédia como um gênero que critica costumes e provoca reflexão. "A comédia sempre fez esse papel, desde os tempos imemoriais. A comédia grega, por exemplo, era muito crítica e politizada. Os cômicos sempre foram críticos dos costumes, dos maus costumes. Molière foi um grande crítico de seu tempo. Então, não vejo que estamos fazendo nada de novo, só mantendo a tradição dos cômicos do mundo todo. O riso alivia as tensões, é crítico e nos faz refletir sobre nós mesmos", destacou o diretor.

O enredo é conduzido por uma trupe de oito palhaços, que unem humor e crítica social, utilizando elementos como canções, cordel e prosa. O elenco do espetáculo é composto também por Alessandra Nogueira, Cleice Maciel, Rosana Coral, Sonia Alão, Marcelo Villela, Mario Zumba e Ricardo Torres.

SERVIÇO

Espetáculo ‘A Comédia da Esposa Calada Que Falava Mais Que Papagaio na Chuva’

Pré-estreia: sábado, 15 de fevereiro – apenas para convidados;

Estreia para o público: domingo, 16 de fevereiro;

Horário: 20h;

Local: Casa dos Palhaços, localizado no Bairro do Reduto, em Belém;

Entrada gratuita.