Peça “Meu Amigo Inglês” volta ao palco mostrando com leveza história sobre mal de Parkinson

Um assunto difícil e denso como a lenta degeneração do corpo e da mente por uma doença como o Mal de Parkinson é abordado com leveza em um espetáculo para fazer rir e chorar em “Meu Amigo Inglês”, que volta aos palcos neste sábado (28) e domingo (29), a partir das 20h, na Casa dos Palhaços, Travessa Piedade, nº 533, esquina com a rua Tiradentes, bairro do Reduto. O espetáculo conta com Mário Zumba e Lú Maués em cena dirigidos por Marton Maués.

O enredo conta a história de um casal circense que no picadeiro são dois palhaços encantados com a arte de fazer rir e no trailer são marido e mulher, onde enfrentam, além das dificuldades cotidianas, um inimigo silencioso e desleal: a doença de Parkinson. O texto evidencia a vida do artista nos bastidores da arte depois que a função termina, a fragilidade e o dia-a-dia comum longe do glamour dos holofotes, quando os artistas se tornam pessoas comuns, sujeitas aos mesmos sofrimentos e as mesmas alegrias.

O drama está recheado de pitadas de humor. Os personagens são eternos palhaços, quer seja no picadeiro ou fora dele. A encenação opta pela simplicidade e funcionalidade. Os espaços do picadeiro e do trailer se misturam. Apenas alguns elementos, comuns a estes espaços, compõem a cenografia: três bancos, uma escada, duas malas e um tapete. É nesta cena que o drama se desenvolve, onde o casal de artistas circenses expõe, ponto a ponto, a história afetuosa e dorida.

A atriz, palhaça, contadora de histórias e pesquisadora das artes cênicas de rua Lú Maués, atuante há 25 anos nas artes cênicas de Belém, explica o sentimento por participar da peça. “Sempre em exercício do fazer teatral me proponho mais este desafio de estar no palco com o amigo, ator e autor, deste belo trabalho, Mário Zumba e dirigida por Marton Maués que outrora já foi meu professor. Esse texto conta com singeleza o drama de um casal de artistas circenses, fazendo-nos pensar sobre vida, morte, empatia e doação e com um bom humor simples do dia a dia. Sinto-me motivada, receosa e feliz de me despir dos medos e angústias por integrar um trabalho de grande responsabilidade”.

A peça surgiu em 2016 após o criador da peça Mário Zumba conversar com um amigo que tinha mal de Parkinson no Rio de Janeiro. O amigo referia-se à doença como ‘meu amigo inglês’. Um ano depois ele estreava a primeira temporada da peça. Desde então a receptividade do público para as montagens é sempre positiva.

“Tem sido muito boa, as pessoas se emocionam, remetem a memórias de casos da doença de Parkinson na família, falam da leveza como é tratado o tema e da estética da encenação simples e poético”, afirma. “Esperamos ter um bom público e que a receptividade das pessoas continue aguçando e alimentando o nosso fazer. Esperamos por mais uma temporada de sucesso”.

SERVIÇO: Espetáculo Meu Amigo Inglês

Data: 28 e 29 de Outubro de 2023

Horário: 20h

Ingresso: R$ 20,00

Onde: Casa dos Palhaços, Travessa Piedade, nº 533, esquina com a rua Tiradentes, bairro do Reduto