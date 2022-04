Começa nesta sexta-feira, 1º de abril, o Festival Cultural da Pororoca

Já faz algum tempo que um dos eventos esportivos mais famosos aqui da Amazônia, o Surf na Pororoca, deixou de ser um programa dedicado somente aos praticantes dessa atividade esportiva. Ao longo dos anos, ele cresceu e atividades culturais paralelas foram sendo incorporadas. O resultado é que além do esporte, uma programação rica e diversificada voltada para a cultura local está totalmente incorporada. Este ano, o Festival Cultural da 24ª Edição do Surf na Pororoca ocorre no município de Chaves, na Ilha do Marajó, entre os dias 1 e 4 de abril, com música, dança, exposições e teatro.

É nesse cenário de rio e praias marajoaras que a cultura vai se destacar paralelamente às apresentações nas pororocas do Canal do Perigoso. Um dos destaques serão as apresentações musicais regadas a Carimbó, dj's de Tecnobrega, Reggae e música eletrônica. Uma delas será a do Dj Pedra, referência do Reggae. O evento, organizado pela Federação Paraense de Surf, terá também participações dos DJ Orofino, DJ Junior Marajó e mais o grupo de carimbó MCDC. “A minha participação será com o melhor do Reggae nacional e internacional e, na sequência junto com os Dj Orofino de e-music e Dj Marajó vamos tocar Tecnobrega, acompanhados também do Grupo de Carimbó MCDC”, detalha ele, que já está no município desde o início da semana.

O Dj conta estar entusiasmado com essa apresentação no festival. “Essa é a minha primeira vez em Chaves, no Marajó, conhecida por ter a maior Pororoca, a mais perigosa onda de todas”, diz.

Esse primeiro contato, mesmo antes do festival, tem sido positivo para o Dj. “Para mim, o grande diferencial desse trabalho que está sendo feito aqui é o empenho da Federação Paraense de Surf, que envolve ações ambientais e oficinas de surf e, claro, também está valorizando o Reggae que é a cara do surf”, diz. Em seu set no Festival, o Dj também vai prestar homenagem a duas pessoas da cena cultural paraense que faleceram recentemente. “Aos meus amigos Bruno, vocalista da Banda Sevilha e também para surfista e produtor Walmir Jacaré. o fundador do antigo African Bar e do Açaí Biruta”, antecipa.

O evento contará ainda com uma ação chamada Pororoca Ambiental, com a participação de 100 estudantes e surfistas locais com o objetivo de diminuir o impacto dos resíduos descartados na Praia Principal do município. Na ocasião, haverá discussões a respeito do manejo e utilização dos resíduos produzidos pelo homem. Está prevista ainda a Cerimônia de Implantação da Escola de Surf Pororoca e da Fábrica de Pranchas da Amazônia, com doações de 10 pranchas de surf para a realização da Clínica de Surf na Pororoca, exclusiva para a comunidade local. Outra atração que promete chamar atenção do público é a exibição de Luta Marajoara com o objetivo de exaltar essa modalidade ancestral de combate com a presença de alguns dos maiores nomes em atuação no estado.

Agende-se

Festival Cultural da 24ª Edição do Surf na Pororoca

Dias: de 1 a 4 de abril

Local: Município de Chaves, no Marajó