Começa hoje, terça (15) a 2ª Semana Amazon de Literatura com debates e palestras online

Quem gosta de literatura e quer ficar por dentro das novidades desse mercado tem um encontro online marcado com essa arte hje, terça-feira (15), quando tem início a 2ª Semana Amazon de Literatura. Durante quatro dias - o evento vai até 18 de fevereiro - mesas redondas e palestras sobre os mais variados gêneros literários do cenário editorial serão debatidos por quem entende e curte esse assunto.

Uma das convidadas desta edição é a jornalista mineira Daniela Arbex, autora do livro “Arrastados” (editora Intrínseca), que reconta as 96 horas após o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais.

Ela também é autora de “Holocausto Brasileiro” (2013), que conta a história dos 60 mil mortos no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido como Colônia, o maior hospício do Brasil. Além dele, ela assina “Cova 312” (2015) sobre o submundo das prisões da ditadura; “Todo dia a mesma noite”, um livro reportagem sobre o incêndio na boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que será adaptado em formato de série para a Netflix e a biografia, “Os dois mundos de Isabel”, sobre a imigrante libanesa Isabel Salomão de Campos, fundadora do centro espírita Casa do Caminho (2020).

Praticamente todas as obras da jornalista contam histórias de sofrimentos reais, com certa proximidade do público por abordarem situações de grande repercussão na mídia. “Estou ajudando a escrever a memória coletiva do nosso país. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas não dá pra perder aquilo que não foi construído. Então esse tipo de registro é necessário”, afirma.

Evento

Além da jornalista, a 2ª Semana Amazon de Literatura vai contar com uma lista de convidados escolhidos a dedo para abordar temas relacionados à literatura. A curadoria desta edição buscou promover conversas e debates sobre questões relevantes e necessárias da atualidade, com a opção por autores que pudessem contribuir com suas diferentes visões e experiências. “Esta edição trará nomes consagrados no entretenimento e na literatura brasileira, como Lázaro Ramos, Daniela Arbex, Jarid Arraes e Marcelo Rubens Paiva, além de também dar espaço para autores independentes, como Sara Bentes e a vencedora da 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, Marília Arnaud”, detalha o gerente-geral de Livros na Amazon Brasil, Ricardo Perez.

Ele explica que a estrutura do evento deste ano está similar a do ano passado. “Teremos diversas transmissões ao vivo gratuitas para o público, com discussões e debates sobre literatura em aspectos variados, voltados para leitores e autores, de modo a contribuir para a comunidade literária brasileira”, disse.

Serão duas mesas por dia para atender o público ao vivo em diferentes horários e as transmissões vão ficar salvas no YouTube, para quem quiser assistir depois. “A programação das mesas é totalmente nova, com temas e participantes especialmente selecionados para essa edição, mas ainda direcionada aos assuntos atuais do mundo literário, além de sempre procurar trazer a melhor experiência ao espectador e aos integrantes das mesas”, afirma.

Premiações

Além dos debates de palestras voltados para a literatura, o evento terá a entrega da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. O vencedor será anunciado no primeiro dia de programação e vai receber R$ 50 mil, sendo R$ 40 mil em dinheiro e R$ 10 mil em adiantamento pelos direitos autorais para uma edição impressa do Grupo Editorial Record. Todos os finalistas também receberão uma versão em audiolivro.

“Queremos encorajar os autores brasileiros a compartilhar suas incríveis obras literárias com o maior número possível de leitores, alcançando sua audiência e conquistando novas”, ressalta Ricardo.

O representante da Amazon afirma ainda que mais uma vez a expectativa deste ano é a de que o evento cumpra seu objetivo, tal como ocorreu no ano passado. “Em 2021, conseguimos criar um espaço rico para o diálogo sobre a literatura, com discussões importantes e contando com a voz de novos escritores e autores já consagrados, após quase um ano de ausência de eventos literários, que foram cancelados e adiados por conta da pandemia. Livros são parte do DNA da Amazon desde o começo, e continuaremos a apoiar a literatura brasileira de diversas formas, incluindo eventos literários da Amazon ou de terceiros”, garante.

Pelo menos por enquanto, o evento será mantido no formato virtual. “Para garantir a segurança e a saúde de todos os participantes, a segunda edição da Semana Amazon de Literatura se manterá exclusivamente online”, diz.

Agende-se: Para assistir às transmissões ao vivo, basta entrar pela página do evento (www.amazon.com.br/ semanadeliteratura) ou no canal do YouTube da Amazon Brasil. Todas as transmissões são gratuitas e não requerem inscrição prévia.

Confira a programação completa da 2ª Semana de Literatura da Amazon:

Dia 15/02 (terça-feira):

12h - (Abertura) Prêmios Literários: a relevância de prêmios no cenário brasileiro e na carreira dos autores nacionais. Com Daniela Arbex (Arrastados), Jeferson Tenório (O avesso da pele), João Paulo Cuenca (Qualquer lugar menos agora) e Marília Arnaud (O pássaro secreto, vencedor da 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura) e mediação de Luciana Borges (Depois de tudo queime -- Breves contos sobre encontros modernos e Marie Claire).

19h - Cerimônia da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Com porta-vozes da Amazon.com.br e Grupo Editorial Record,os jurados Socorro Acioli e João Paulo Cuenca, e os finalistas Eduardo Soares, Jeovanna Vieira, José Manoel Torres, Juciane Reis, e Vanessa Passos.

Dia 16/02 (quarta-feira):

12h - Crônicas, contos e cordéis: o segredo das leituras rápidas em tempos corridos. Com Jarid Arraes (Redemoinho em dia quente),Socorro Acioli (A bailarina fantasma: Anabela em Quatro Atos),e Tiago Maranhão(Crônicas do Japão) e mediação de Rodrigo Casarin (Página Cinco/UOL).

19h - Ampliando espaços: onde estão as vozes negras na literatura hoje?. Com Emanoel Ferreira (A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, vencedor do Prêmio Geek de Literatura), e Lavínia Rocha (O mistério da sala secreta), e mediação de Natalia Valentin (Amazon﹒com﹒br)﹒

Dia 17/02 (quinta-feira):

12h - Escrita, leitura e acessibilidade. Com Marcelo Rubens Paiva (Blecaute), Paula Pfeiffer (Novas Crônicas da Surdez: Implante Coclear) e Sara Bentes (E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis) e mediação de Larissa Todeschini (Amazon﹒com﹒br)﹒

19h - Representatividade nas 7 artes. Com Lázaro Ramos (Edith e a velha sentada)e mediação de Tatiany Leite (Vá Ler um Livro).

Dia 18/02 (terça-feira):

12h - Quadrinhos e conteúdos digitais: como as redes sociais impactaram a criação artistica e leitura geek. Com Ilustralu (Arlindo), Igor Frederico e Patrick Martins (Dente de Leite, vencedor do Prêmio Geek de Literatura) e Paulo Bruno (Interpretando) e mediação de Vinícius (2Quadrinhos).

19h - Representatividade e regionalidade nos livros infantis. Com Isabel Cintra (A Princesa e o Espelho), Januária Alves (Minha chupeta virou estrela), Rodrigo França (O Pequeno Príncipe Preto Para Pequenos) e Otávio Junior (De passinho em passinho: Um livro para dançar e sonhar) e mediação de Cris Gouveia (Quintal da Cultura).