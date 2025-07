Com uniforme de detento, Poze do Rodo publica foto feita dentro do presídio e desabafa

O funkeiro Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, voltou a comentar publicamente sobre sua prisão no final de maio deste ano. Nesta quinta-feira (17/07), o artista publicou em suas redes sociais uma foto feita dentro do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, onde ficou detido por alguns dias.

Na imagem, compartilhada nos stories do Instagram, Poze aparece vestindo o uniforme padrão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Junto à foto, ele publicou uma frase com tom reflexivo: "Você passará por coisas que não merece, mas isso vai te mostrar o quão forte você é."

VEJA MAIS

Prisão e investigação

Poze do Rodo foi preso temporariamente no dia 29 de maio, em sua casa, no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil, como parte de uma investigação que apura a suposta ligação do cantor com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), além do crime de apologia ao tráfico.

Segundo a Agência Brasil, os investigadores apontam que o artista teria realizado shows em comunidades dominadas pela facção, com a presença de traficantes fortemente armados, o que, segundo a polícia, indicaria possível envolvimento com o grupo. Apesar da prisão, Poze foi liberado dias depois.

Confira a foto feita dentro do presídio:

Após prisão, Poze do Rodo divulga foto como detento e faz reflexão: 'Isso vai te mostrar o quão forte você é'. (Reprodução/Instagram)