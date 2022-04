Com participação especial do “Crocodilo”, Leona Vingativa volta ao teatro em Belém

A mulher mais falada em Belém e nas noites parisienses está de volta com a peça “Leona Vingativa - O Espetáculo”, que será realizado nos dias 8,9 e 10 de abril, a partir das 20h no Teatro Margarida Schivasappa. A maior rivalidade já vivida na história do teatro paraense ganha um novo capítulo: Aleijada Hipocrita conseguirá enfim acabar com a vida de Leona?

Segundo o diretor do espetáculo, Thiago Del Pinho, “o público pode esperar um espetáculo feito para dar risada, pra você brincar e se divertir. A história tem um cunho social e político, porque hoje em dia não podemos deixar de falar sobre isso, mas basicamente ele brinca com tudo que está aí na nossa sociedade. Então é uma mistura de loucura, humor e aquelas pitadas de reflexão necessárias para nossa evolução”.

Ainda segundo o diretor o elenco está animado para retornar aos palcos de Belém, após o sucesso da primeira temporada. “Vale lembrar que a peça foi um grande sucesso de público em 2019, tivemos que fazer até sessão extra. Então eles só conseguem pensar em estrear, estamos com muita garra para dar nosso melhor ao público que for nos prestigiar”, celebrou, já que tiveram que pausar os projetos após a pandemia da covid-19. “O sentimento é uma mistura de paciência, gratidão, emoção. Tivemos que ter muita paciência com a pandemia, nós iríamos para outros lugares como Rio de Janeiro, São Paulo e tivemos que pausar tudo isso por uma causa maior. Então eu volto com meu coração cheio de gratidão e pautado em uma grande felicidade de ver o espetáculo vivo novamente”, concluiu o diretor.

Quem também não esconde a ansiedade de pisar no palco do Margarida Schivasappa é a protagonista do espetáculo, Leona, “conquistamos tantas pessoas que no espetáculo passado, teve muita gente que tentou entrar e não conseguiu porque todas as sessões estavam lotadas. Eu agradeço muito a todas essas pessoas que acompanham nosso trabalho, que nos dão forças para continuar e estou muito ansiosa por esse momento”.

A cantora reafirma a importância do cunho social do projeto. “Eu vejo como importância cultural essa oportunidade de um público mais jovem ir aos teatros, o que não é tão comum hoje em dia, as pessoas estão sempre conectadas, querem estar sempre no online e acabam esquecendo da maravilha que é o presencial. E esse espetáculo em especial é muito importante pra mim porque sempre que estou nele vejo um público mais periférico sentado na plateia, eu vejo pessoas que cresceram comigo no bairro do Jurunas me prestigiando, pessoas que estudaram comigo e que em outras situações não estariam indo ao teatro. Então isso pra mim é muito importante! Nessa temporada temos uma participação muito especial da aparelhagem “Crocodilo”, então colocar de alguma forma elementos tão culturais dentro de um espetáculo como esse é importante demais pra mim”, concluiu a artista.

Agende-se

“Leona Vingativa - O Espetáculo”

Data: 8,9 e 10/04

Hora: Dias 8 e 9 de abril: 20 horas

Dia 10 de abril: Sessão 17 horas e 20 horas

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Mais informações: (91) 98228-5353 e 98102-0241

Vendas físicas: Salão Gata Pintada Patio Belem (Subsolo)