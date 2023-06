Com músicas e entrevistas, filme expõe origens da lambada no Pará

O documentário “As Origens da Lambada”, produzido pela jornalista e produtora cultural Sonia Ferro e pelo músico e produtor musical Félix Robatto, é uma das atrações inéditas da 15ª edição do festival 'In-Edit Brasil', programada para acontecer em São Paulo de 14 a 25 de junho. A partir de depoimentos de personagens como Mestre Pinduca, o radialista Waldo Souza e o artista baiano Luiz Caldas, o documentário conta esta história, embalada por canções de Félix Robatto, representante da nova geração da lambada.

Com origens no Caribe, o ritmo “lambada” logo conquistou os paraenses e rapidamente se disseminou pelo resto do país. Como explica a música de Félix Robatto, lambada é uma expressão usada no norte do país para várias situações: de uma lapada a uma dose de cachaça. Assim a música chegava pelas rádios AM e pelos portos, recebeu o nome de Lambada, recebeu influência da sonoridade local e deu origem ao gênero musical que conquistou o mundo.

Com direção geral do guitarrista, produtor e pesquisador musical Félix Robatto e da jornalista e produtora cultural Sonia Ferro, o projeto se propõe a contar este importante capítulo da música brasileira embalado pelas músicas do artista que é referência na música paraense e representa a nova geração da Lambada. Para Félix, além de relembrar, o projeto traz a missão de registrar e escrever um pouco da história de um dos maiores gêneros musicais do mundo.

“Pouca gente sabe que a lambada saiu daqui do Pará, da nossa região. Equivocadamente achou-se que era do Nordeste, mas a lambada é daqui. O documentário pode dar um pouco de voz para todas aquelas pessoas que colaboraram para o surgimento e o crescimento da lambada”, reforçou o músico e diretor. Félix acredita que a lambada é vista hoje como uma certa nostalgia. “É gostoso relembrar, mas ainda tem preconceitos. Ainda é uma música considerada popular, mas está na boca do povo até hoje, ou seja, é um grande sucesso”, concluiu o músico.

Conteúdo

No documentário, são ouvidos aqueles que viram e fizeram a história e estão nas fichas técnicas dos álbuns da época. São técnicos de som, produtores e músicos como Pinduca, que apesar de ser conhecido como o Rei do Carimbó foi o primeiro músico a lançar uma música do gênero “Lambada”, o produtor musical Jesus Couto e o radialista Waldo Souza, além do baiano Luiz Caldas.

Sônia Ferro destaca que o documentário foi selecionado para um festival internacional de documentário musical. “É muito bacana poder representar a cultura paraense em um âmbito internacional. A nossa estreia será dentro desse festival que acontece em São Paulo e também online, dentro das plataformas do próprio festival”, explicou.

Sônia reforça que o projeto fala da cultura popular paraense. “É um registro muito importante e que nos mostra o quanto as leis de incentivo são importantes para a divulgação da cultura paraense”, enfatizou. O filme “As Origens da Lambada” foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).

O filme é embalado por músicas de Félix Robatto que são um recorte desse gênero musical. O show foi gravado em outubro de 2019, durante o Festival Lambateria em Belém. “As Origens da Lambada” foi selecionado pelo Festival In-Edit e terá sua estreia mundial no dia 16 de junho, a partir das 16h, na Cinemateca Brasileira. No dia 29 de junho, às 19 horas, o documentário será exibido na TV Cultura do Pará e na sequência um show especial de lançamento do filme no Espaço Cultural Apoena.

Quem é Félix Robatto?

Félix Robatto é músico paraense, fundou em 2004, a banda La Pupuña, que rodou o mundo em festivais de música independente do Brasil. Produziu o CD “Treme”, de Gaby Amarantos, indicado ao Grammy Latino 2012. Produziu o quarto CD da cantora Lia Sophia e assinou a direção musical do primeiro DVD do Mestre Vieira (50 anos de Guitarrada), o criador da Guitarrada.

Em 2016, Robatto criou a Lambateria, festa que é referência para quem quer conhecer as novidades e a tradição da sonoridade dançante latino-amazônica. No início de 2018, fundou o Clube da Guitarrada, que reúne músicos e público para ouvir e conhecer mais sobre este gênero paraense. Em agosto de 2018, lançou o álbum “Guitarrada para Bebês”, em que apresenta clássicos da Guitarrada com sons de caixinha de música.

