Com coreografias e looks extravagantes, Anitta lança clipe 'Faking Love' com Saweetie; assista

A nova música do álbum 'Girl From Rio', é a contribuição da carioca com a rapper americana Saweetie. O single está todo em inglês e chegou nas plataformas digitais na última quinta-feira, 14; já o videoclipe, chegou ao canal da artista no YouTube na tarde desta sexta-feira. Assista:

O trabalho feito em parceria com Anitta, Andres Torres, Kaine, Mauricio Rengifo, Ryan Tedder e Saweetie, mistura palmas, elementos do funk brasileiro, pop e rap, e a letra conta a história de um fim de relacionamento que não fará falta na vida de quem canta.

A direção do clipe da faixa ficou a cargo dos americanos Bradley & Pablo, que já trabalharam com nomes como Dua Lipa e Rosalia. A coreografia ficou por conta da renomada bailarina e coreógrafa urbana Ysabelle Capitulé, que criou uma coreografia com toques de latinidade e brasilidade.

"Essa música é uma das mais divertidas do álbum! Eu adoro a energia que ela tem, a letra empoderada com um tom debochado. A querida Saweetie foi a parceria que a música pedia. Eu admiro muito a mulher poderosa e dona de si que ela é… foi o ‘match’ perfeito. Feliz demais de poder mostrar pra todo mundo 'Faking Love'", diz Anitta.

A americana também já participou de outros sucessos como o hit 'Best Friend', de Doja Cat, e as músicas 'Confetti', da Little Mix, e 'Hit It', do Black Eyed Peas.