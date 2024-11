Com 6 mil m² de painéis, Ver-o-Rio recebe 2ª edição do Museu de Arte Urbana de Belém

Ocorre neste domingo (10), no Complexo Ver-O-Rio, a segunda edição do Museu de Arte Urbana de Belém (M.A.U.B). O evento, que conta com uma programação gratuita para o público, oferece 6 mil m² em painéis transformados pela arte, de maneira permanente, torna o local um dos maiores museus a céu aberto da América Latina, além de shows, oficinas, feira criativa e gastronômica, visitas guiadas, batalhas de dança e etc.

Gibson Almeida, que faz parte da direção geral do evento, falou sobre a consolidação do projeto e suas consequências positivas. “O M.A.U.B chega para essa segunda edição mais forte, mais experiente e ocupando mais espaço com um número maior de artistas, mais inscrições. O projeto é feito através de um edital, onde artistas do Brasil inteiro podem se inscrever. São 20 obras embelezando o complexo Ver-O-Rio, dando uma nova roupagem, fazendo com que o local fique mais bonito e seguro. Os comerciantes podem faturar mais”, afirmou.

Gibson Almeida é um dos coordenadores do evento. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Com artistas do Brasil inteiro, ao todo 26, seja nas produções visuais ou musicais, o projeto mostra sua pluralidade. “O intercambio é sempre válido. Temos artistas do Pará e de todas as regiões. Do Amazonas, de São Paulo, Distrito Federal. Temos o Djonga que é de Minas Gerais, além de quatro artistas locais participando do show, todos com convidados. É uma grande festa, uma grande celebração”, acrescentou Gibson.

MAUB Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Drica Chagas, artista visual paraense, que assinou o principal mural do evento, comentou sobre o movimento cultural. “Me sinto muito honrada pelo convite de participar desse museu de arte urbana que é um projeto grandioso. Belém realmente precisa de projetos nesse formato, temos uma cultura muito rica visualmente e com muitos artistas com estilos diferentes. Chamar artistas de outros estados também é algo muito interessante”, frisou.

A artista explicou também o teor da sua obra. Sua ideia é chamar atenção para a destruição da Amazônia. “Eu usei como tema esse processo que estamos sofrendo de crise climática, de queimadas. Hoje a gente sabe, que no Pará, nós temos várias terras que estão sendo invadidas por esse processo da queimada. Nó estamos perdendo um bioma muito importante para os seres humanos e animais também. É uma espécie de dança, uma dança ritual, de apagamento do fogo. Temos o macaco-prego, um gavião-real e um gato maracajá, que são animas em extinção”, finalizou.

Drica Chagas produziu o principal mural do projeto. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Confira a programação completa:

MANHÃ

9h30: Oficina de Graffiti com o artista Ist Ego

10h: Batalha de Breaking, com DJ Bruno Beats, MC Styleguto e jurado Bboy Xamã

10h: Live Painting, com intervenções artísticas ao vivo até as 16h

10h30: Contação de Histórias com Tia OT

11h30: Oficina de Bolhas de Sabão com Daniel Quintanilha

Visitas Guiadas pelos murais ao longo da manhã, com duração de 40 minutos cada

A partir das 10h: Mini Ramp, Feira Criativa e Praça de Alimentação

TARDE

15h: Segunda Oficina de Graffiti com Ist Ego

16h: Sessão de Mini Ramp com atletas convidados

16h: Oficina de Construção de Bonecos com Recicláveis, promovida pelo Coletivo Anima Sonhos

Visitas Guiadas até as 15h, com duração de 40 minutos cada.

ATRAÇÕES MUSICAIS (NOITE)

DJ Morcegão (Abertura, Intervalos e Encerramento)

18h: Karen Francis, com participação de Anna Suav e Gigi Furtado

19h: Pelé do Manifesto, com participação de Nic Dias

20h10: Djonga