Colunista diz que Bil entrou em reality comprometido

Acrebiano Araújo, o Bil, disse que não tinha intenção de formar casal em "A Fazenda" e a colunista Fábia Oliveira disse que o motivo é a jovem Fefa Moreira. A coluna apurou que os dois estão juntos há cerca de quatro meses. Procurada pela colunista, a moça disse queria saber como descobriu.

Depois, Fefa disse que ia falar com o empresário do ex-BBB e ex-No Limite. Por fim, enviou a seguinte resposta: "Falei com o Marcos, empresário do Bil, hoje à tarde, e como nada foi divulgado, não quero prejudicá-lo no reality. Mas sou #teambil", disse a jovem.