Coluna do Estadão: Recusa de líder para assumir Comunicações expõe vexame da reforma de Lula

Durante quase duas semanas, o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (MA), cozinhou o Planalto em banho-maria, sem dizer sim ou não ao convite para assumir o Ministério das Comunicações. Aproveitando um jargão famoso do presidente Lula, "nunca antes na história" se viu tamanho vexame. Passado esse período, o deputado maranhense recusou nesta terça-feira, 22, o novo cargo e alegou ser mais útil ao governo ficando na liderança. O argumento evidenciou mais um constrangimento: a legenda tem dificuldades de entregar votos ao governo. A maioria de seus integrantes na Câmara já prega internamente a ruptura com a atual gestão. Não à toa, 41 dos 59 deputados do União (quase 70%) assinaram a urgência do projeto de anistia para os condenados pelo 8 de Janeiro.

ESPAÇO. Nos bastidores, quem segura as rédeas e quem segura a sigla na Esplanada são o presidente do partido, Antonio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esses ainda querem indicar um nome do União para a vaga deixada por Juscelino Filho.

REQUISITO BÁSICO. O Planalto deixou claro que não aceitaria nome de nenhum deputado que tenha assinado a urgência do projeto de anistia dos condenados do 8.1. O critério virou uma dor de cabeça para a legenda.

FALA SÉRIO. Interlocutores governistas ressaltam que o clima é de desconforto e desconfiança. Em meio à celeuma da indicação do novo ministro, a base de Lula lembrou, por exemplo, a indigesta declaração do deputado José Nelto (União-GO). Ele apoiou a urgência da anistia e alegou que o governo não orientou. Sua saída da vice-liderança do governo está para ser formalizada.

DERRAPOU. A recusa de Pedro Lucas para o ministério fragiliza a ministra Gleisi Hoffmann na articulação política. Ela assumiu a pasta das Relações Institucionais há pouco mais de um mês e comemorava vitórias. Agora levou a primeira rasteira. Foi Gleisi quem anunciou que Lula tinha aceitado a indicação do deputado.

AMÉM. O presidente Lula ganhou um porta-voz em Minas para fazer ponte com evangélicos, segmento da população em que enfrenta alta rejeição. O senador Carlos Viana (Podemos) conversou com o petista e se ofereceu para organizar um encontro com congregações da Igreja Batista, segundo apurou a Coluna. Lula, contudo, deverá adotar um critério para comparecer, segundo interlocutores: ter garantia de que não haverá risco de vaias.

ESTRANHO. Viana foi o único senador fora da base convidado para um jantar, no último dia 2, com Lula na casa de Alcolumbre.

ARGUMENTO. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) recorreu nesta terça à CCJ contra sua cassação no Conselho de Ética, como antecipou a Coluna. No documento disse que adotou reação "proporcional" ao agredir um integrante do MBL que havia xingado sua mãe doente.

HORA EXTRA. Prefeitos paulistas têm demonstrado cansaço com convocações constantes do governador Tarcísio de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes. Alguns têm encontros praticamente semanais. "Mas ele tem boa aprovação e temos de ficar passando o chapéu", disse um deles.

VODCAST ?DOIS PONTOS' | Na quarta-feira, 23, sobre a alta de demissões na geração Z Alexandre Pellaes Pesquisador do futuro do trabalho "Antigamente as pessoas falavam: ?Eu sou o meu crachá'. Tiramos esses símbolos e ficou um vazio: ?Quem sou se não sou o eu do trabalho, criado há séculos?'"

Ana Tomazelli Mentora de carreiras "Dá para reinventar, desinventar, mas leva tempo. As reivindicações da geração Z fazem sentido, só não no tempo ou na forma que a gente pode entregar."

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)